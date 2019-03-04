花草系網美出動！全台10處療癒打卡點　隨便拍都是仙氣美照

▲台中薰衣草森林。（圖／記者陳涵茵攝）



旅遊中心／綜合報導

拍膩了粉紅景點、可愛美食嗎？去看花花草草吧！以下將推薦全台北中南各地特搜10處療癒系的打卡點，不僅適合水水網美們拍仙氣美照，還能被綠色植物、大山大海包圍，安排一趟淨化心靈療癒身心的輕旅行。

1.Fuji flower cafe

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄49-1號（捷運市政府站）

▲台北咖啡廳fujiflower cafe。（圖／享受生活不無聊。規小孫提供）



鬧區內竟有這樣一個秘密花園，位於松山文創園區的Fuji flower cafe共有3間分店，其中咖啡廳可不僅僅是一間純粹喝咖啡、吃甜點的地方，店面被大量綠色植栽、乾燥花包圍，還提供花藝課程。店面僅有少少的座位區，想朝聖一定要記得事前訂位。

2.新竹台灣花鳥園

地址：新竹縣關西鎮石光里石岡子76巷7號

▲台灣花鳥園。（圖／台灣花鳥園提供）



新竹關西開了全台第一座花鳥園，上萬株花卉植物，吊盆花區，盛開口紅花、海棠花、海䐁花、鳳仙花、龍吐珠、腎蕨等花種，讓喜歡賞花的人可以好好欣賞。花鳥園內也供應餐點，在花團錦簇下享用下午茶，猶如在宮廷溫室中當一天貴婦。

3.心之芳庭

地址：台中市北屯區民政里芳庭路1號

營業時間：平日11:00~21:30 假日09:00~21:30

門票：200元（可折抵150元園內消費）

▲心之芳庭。（圖／記者陳涵茵攝）



心之芳庭成立至今邁入第九個年頭，園區以歐風建築打造，就像裡頭就彷彿走在浪漫的法國莊園裡，園區內每個角落都是最好的打卡點，到了夕陽時分走向城堡景觀台還能眺望一望無際的綠意美景。

▲景觀台能眺望超美夕陽。（圖／記者陳涵茵攝）



4.雅聞七里香玫瑰森林

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路226號

時間：8：30～17：00 ＊團體(20人以上)預約專線：037-256588

▲雅聞七里香玫瑰森林。（圖／取自雅聞七里香玫瑰森林臉書專頁）



位於頭屋鄉的雅聞七里香玫瑰森林佔地廣闊，園區內種植了上萬朵玫瑰，600多品種、1萬多株、紅的、粉的、黃的玫瑰爭豔，還有純白愛心玫瑰花拱廊隧道、玫瑰花牆等放。園區內充滿歐風的室內與戶外裝置，像是歐風噴水池、玻璃外觀打造的建築，漫步在充滿歐風的莊園花香撲鼻而來，心情也被療癒，且入園參觀完全不需門票。

5.薰衣草森林台中新社店

地址： 426台中市新社區中興街20號

電話： 04 2593 1066

▲台中薰衣草森林正值開花期。（圖／記者陳涵茵攝）



台中薰衣草森林就位在新社山區深處，大片薰衣草花田現正盛放中，等待著戀人們的到來。薰衣草花開季節為1至3月份，深山裡的薰衣草花田目前花況最美，預計最晚能持續至4月份左右。薰衣草森林內的薰衣草田為梯田式，小山丘滿滿都是薰衣草，光是這片紫色花海就已夠從天亮拍到天黑，一旁森林裡竟然還有座旋轉木馬，讓遊客都大呼太夢幻了。

▲森林裡的旋轉木馬。（圖／記者陳涵茵攝）



6.多肉秘境

地址：南投縣埔里鎮中正路157號

營業時間：09:00-17:00（周四休）

▲埔里多肉秘境。（圖／記者彭懷玉攝）



多肉植物的粉絲絕對不能錯過隱身在南投埔里的多肉秘境，園區內專門提供多肉植物及不凋花手作盆栽教學，還有透明泡泡屋、星球圖案的大型氣球等設施，被花草包圍拍完美照還能自己動手DIY，一天泡在這都不會膩。

7.妮娜巧克力夢想城堡

地址：南投縣埔里鎮桃米路32號

▲妮娜巧克力夢想城堡。（圖／記者陳涵茵攝）



妮娜巧克力夢想城堡2018年暑假正式開幕，華麗精緻的外觀訴說著主人的品味與堅持，城堡建築體共有3層樓高，米白、灰藍尖頂建築就像童話故事中會出現的夢幻城堡，從大門走進園區內就像穿越任意門來到歐洲，莊園裡各式純白雕像與造景充滿濃濃歐洲風情。

▲歐風花園裡超好拍。（圖／記者陳涵茵攝）



8.古坑珍粉紅城堡 水漾森林敎堂

地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔路49號

營業時間：10:00 -18:00（周二、三公休）

▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）



以粉紅水上教堂打響名號的古坑珍‧粉紅城堡有了新造景，以愛情為主軸，將草皮水池上刻劃出米奇、時鐘、I LOVE U字樣，並在蜿蜒小河中放上黃紅相間的小船和彩色LOVE裝置，讓遊客能拍個過癮。一旁更設置粉紅色觀景台，還可由上往下眺望全區風景，曝光後勢必成為最新打卡點。

9.空氣圖書館

▲空氣圖書館 Air Library。（圖／空氣圖書館 Air Library粉絲專頁）



嘉義梅山多了一處新景點空氣圖書館，這裡的書藏是「空氣」真正能看見的只有滿滿植栽，半開放式空間相當適合植物生長，其中鹿角蕨已成特色伴手禮，此外還有空氣鳳梨、蘭花、蕨類等可供選擇，每一株均由設計師親自挑選，目前約有30多種，店內舉目所見的植物喜歡都可以買下來帶回家。

10.台東加路蘭遊憩區

▲台東加路蘭風景區。（圖／記者蔡玟君攝）



來到花東怎能不看海，加路蘭在阿美族語中意指「洗頭髮的地方」，經過東海岸國家風景區管理處整建，整理出廣闊的綠地，同時請來藝術家，利用漂流木與裝置藝術打造如明信片般的夢幻造景，希望讓旅人來到東海岸時能坐下來好好放鬆，隨手拍都是風景。

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