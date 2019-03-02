世界唯一樂高櫻花樹春季登場　樂高樂園忍者新園區7月開幕

▲名古屋樂高樂園春季活動。（圖／Ettoday資料照）



旅遊中心／綜合報導

名古屋樂高樂園開幕後，去日本玩又多了一座主題樂園可以放聲尖叫，官方更公開消息即將在今年暑假打造新園區「樂高旋風忍者世界」，預計於2019年7月新開幕，另外春季期間世界首座櫻花樹今年又將再次登場，樂高迷準備出發朝聖。

「旋風忍者世界」在各國的樂高樂園都非常有人氣，忍者世界將成為日本樂高樂園第八個園區，以旋風忍者為主題，不僅充滿濃濃日本味，也讓孩子們發揮想像力踏進忍者世界，他們習得旋風忍者的技能。日本樂高樂園為世界上第二個導入大型搭乘式遊樂設施「FLYING・旋風忍者」的樂園。

▲樂高樂園7月份將推出新園區。

另外，四月迎來周年的日本樂高樂園，將在春假及十天黃金周連假期間，首度舉辦樂高旋風忍者活動及紀念表演秀等春季活動，活動期間只要成功闖完六個關卡，可享有七月份新開放的園區樂高旋風忍者世界的優先入場招待券，樂高迷可以搶先體驗。另外，春季一系列活動中，曾造成轟動的樂高櫻花樹也即將登場，用超過80萬個樂高積木打造而成的4公尺高櫻花樹，成為日本另類賞櫻景點。

▲用樂高打造的粉紅櫻花樹。（圖／LEGOLAND Japan （レゴランド・ジャパン）粉絲頁）