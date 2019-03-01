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多到爆出來！板橋全系列草莓主題甜點店　每款都是IG亮點

點評：看起來太誘人了
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▲板橋果汁媽粉條爸草莓甜點。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲果汁媽粉條爸的超澎湃草莓蛋糕。（圖／Cheer食在愛享像提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

旅遊中心／綜合報導

冬天到了，也是草莓的季節，酸酸甜甜的草莓也是很多人的愛。因此每當有推出草莓系列商品的時候，往往都會引發排隊熱潮。而在板橋的「果汁媽粉條爸」就推出很多網路上爆紅的草莓相關甜點。

▲板橋果汁媽粉條爸草莓甜點。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲樸實的店面很容易錯過。

這邊招牌之一的就是草莓蛋糕了，前陣子推出的草莓蛋糕，蛋糕外圍有一圈草莓切片，中間則是加入草莓醬和草莓奶油餡，還能吃得到巧克力豆。緊實的蛋糕本體不會太乾或太硬，搭配內餡也不會過甜。且這樣一份超過20顆草莓的蛋糕只賣199元。

▲板橋果汁媽粉條爸草莓甜點。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲塞滿超多草莓的蛋糕。

而店家推出的草莓大福也是一大賣點，麻糬外皮軟嫩有彈性，搭配紅豆內餡超級飽滿，也毫不手軟的塞入整顆草莓，由於內餡的甜度偏高，可以搭配茶或咖啡一起當下午茶。

▲板橋果汁媽粉條爸草莓甜點。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲塞進整顆草莓的大福。

▲板橋果汁媽粉條爸草莓甜點。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲草莓大福超級飽滿。

如果想吃點小東西，也可以吃個草莓三明治或是草莓菠蘿，菠蘿麵包切開裡面夾著草莓和餡料，光用看的就很讓草莓控流口水。而「果汁媽粉條爸」也有在賣盒裝的大湖草莓。且店面就位在捷運新埔站附近，但由於沒有過多華麗的裝潢，許多人走過還會錯過，但是CP值超高的草莓商品，已經在社群網路上引發不少熱潮。

▲板橋果汁媽粉條爸草莓甜點。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲現場零售的大湖草莓。

▲板橋果汁媽粉條爸草莓甜點。（圖／Cheer食在愛享像提供）

’▲草莓三明治。

▲板橋果汁媽粉條爸草莓甜點。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲特別的草莓菠蘿麵包。

果汁媽粉條爸
地址：新北市板橋區民生路二段230-1號
電話：0910-000-220
營業時間： 12:00 - 22:00（週日公休）

關鍵字： 草莓 麵包 蛋糕 果汁媽粉條爸 冬天 板橋 美食情報 新北市美食

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