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領藥櫃檯就是咖啡座　美濃72年日治老診所被麵包香溫柔喚醒

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▲美濃啖糕堂。（圖／都發局提供。）

▲美濃老診所改建麵包坊「啖糕堂」新開幕。（圖／都發局提供，下同。）

記者陳涵茵／採訪報導

每棟老屋的時光都像被凍結，塵封一甲子靜靜等待有緣人開啟。高雄美濃這棟已有72年歷史的老診所，就在李英傑、蔡妙青夫婦倆的手中被麵包香溫柔喚醒，啖糕堂烘焙坊即將於228正式開張。

永安老街自清代以來就是美濃最繁華的商業中心，更有開庄第一街稱號，一磚一瓦都刻畫著時光流動的痕跡，興建於日本昭和時期的舊橋、明治時期的警察分駐所全是珍貴歷史建築，位於永安路197號的保壽堂診所也是那一輩的老屋。

▲美濃啖糕堂。（圖／都發局提供。）

▲塵封的日治時代老屋飄起麵包香。

「這五年間，每次騎腳踏車經過我都會多看它一眼。」蔡妙青說起老屋就像提起心上人般，她表示保壽堂是永安老街上最有魅力的老房子，經過的人都會被它吸引，只不過當初屋主不租也不賣，再怎麼喜歡也只能放心底。但人與老屋的相遇全靠緣分，2016年底在陰錯陽差下終於有機會買下它，也讓啖糕堂誕生。

▲美濃啖糕堂。（圖／都發局提供。）

▲啖糕堂為李英傑、蔡妙青夫婦倆的心血。

一位麵包師傅與一位甜點師愛上美濃質樸溫潤的風土人情，李英傑為小琉球人，長年在海外工作回台安定後夫妻倆決定落腳在美濃深耕。啖糕堂店內販售歐式麵包、日式麵包與餅乾，與在地農民合作運用當地當季147香米、南瓜、有機玫瑰等盛產食材，出製作野蓮吐司、米麵包等特別的在地美味。

▲美濃啖糕堂228開張。（圖／粉絲專頁《美濃啖糕堂》提供。）

▲真材實料的麵包從自家廚房販賣開始就訂單接不完。（圖／粉絲專頁《美濃啖糕堂》提供。）

▲美濃啖糕堂228開張。（圖／粉絲專頁《美濃啖糕堂》提供。）

▲結合在地食材做出新美味。

因為太喜歡所以想讓它做自己，這個「成全」也讓夫妻倆傷透腦筋，老屋結構歪斜、木頭腐朽等都需要找專門的師傅才能修復，前前後後整修費就花了將近快700萬，才讓騎樓、外牆、領藥櫃臺這些充滿復古風韻的小角落能夠被保存。店內規劃了約40個座位區，希望旅客能坐下來好好品嚐美濃在地美味順便欣賞老屋的美，現在永安老街道不僅飄散著復古人文味還有療癒的麵包香氣。

▲美濃啖糕堂。（圖／都發局提供。）

▲老醫生留下的珍貴醫藥書籍也提供民眾翻閱。

▲美濃啖糕堂。（圖／都發局提供。）

▲昔日治病場所變成光亮通透的咖啡座。

美濃啖糕堂
地址：高雄市美濃區永安路209號（美濃國小斜對面）

關鍵字： 高雄旅遊 啖糕堂 高雄美食

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