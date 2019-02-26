基隆拚觀光新玩招　繼八斗子鐵路自行車還有「水上計程車」

▲ 基隆拚觀光新玩招「基隆港」。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市拼觀光，除了和平島公園開放、推出正濱漁港彩色屋和八斗子車站鐵道自行車等新景點。市長林右昌26日表示，已與港務公司協調規劃Water taxi水上計程車，可望在2019年啟航，將帶動基隆旅遊熱潮，讓基隆觀光更有魅力。

▲ 基隆拚觀光新玩招「東岸E-square商場」。（圖／基隆市政府提供）

對於民眾關心觀光巴士及Water Taxi，林右昌指出，目前2輛觀光巴士屬中型巴士且數量少，現和港公司洽談，郵輪客進行深度城市旅遊，體驗人文據點、庶民美食文化具吸引力，透過巴士路線探訪是要努力方向。至於Water Taxi停靠點有共識，等規劃成熟就推出，增加市港魅力。

交通旅遊處長李綱表示，市府現和港公司規劃Water Taxi據點，及觀光巴士計畫帶郵輪客深度探訪市區仁愛市場、宮廟等處。基隆除了原有熱門景點潮境公園、海科館、外木山濱海廊帶、暖東峽谷、基隆廟口夜市及東岸E-square商場等據點。

▲ 基隆拚觀光新玩招「正濱漁港彩色屋」。（圖／基隆市政府提供）

基隆市政府推出正濱漁港色彩屋大獲好評，北觀處和平島公園也正式開放營運，加上以八斗子車站為起點的新北深澳鐵道自行車開通等，都為基隆觀光注入新動力。

基隆的超熱門景點「彩色屋」位在正濱漁港旁，目前已有15棟建築物完成色彩塗布彩繪，每到黃昏岸邊，都是滿滿的相機腳架搶拍美照，看到色彩繽紛的彩色屋，照片上傳至社群媒體後，吸引不少網美打卡自拍景點。

▲ 基隆拚觀光新玩招「和平島公園」。（圖／ 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

「和平島公園」曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點之一，經重新整修後在2018年7月正式開幕，園內有可觀察海底生態的天然藍海泳池、各式奇岩怪石地質景觀和可遠眺海景的濱海步道，是民眾假日休閒看海、戲水好去處，此外，時隔7年重新開放的阿拉寶灣秘境也同步開放，讓民眾一揭神秘面紗。

台灣最美海岸支線鐵道自行車深澳線，八斗子車站橫跨基隆市及新北市，其依山傍海、海天一色的絕美風景有著北台灣多良車站的美譽，深澳線曾被推舉為「台灣最美海岸支線」，這條可說是離海岸線最近的鐵道自行車道，在騎乘的路途中，白浪奔騰、碧波萬頃的景象彷彿觸手可及。沿線經過的建基煤礦舊址，曾是全台灣第一大的海底煤礦，也是深澳發展史上不可或缺的一頁。

▲ 基隆拚觀光新玩招「和平島公園豆腐岩」。（圖／基隆市政府提供）

▲ 北台灣最美海岸鐵路支線「深澳鐵道自行車」 。（圖／新北市觀光旅遊局提供）