「香港藝術月」3月開跑！蕭青陽公開離島、郊野私房景點

點評：想不到香港竟然這麼好玩！

▲「香港藝術月」將從3月起開跑。（圖／香港旅遊發展局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

藝文愛好者注意！「香港藝術月」從3月起開跑，屆時香港藝術節、巴塞爾藝術展、Art Central 3大世界級藝術體驗將齊聚香港，今年香港旅遊局更邀請到5度以唱片包裝設計入圍葛萊美獎的知名設計師蕭青陽，赴港觀察香港的生活美學，並分享從離島、郊野到市區的私藏景點。

超過40年歷史的香港藝術節，今年超高規格邀請到1,700多位藝術家、將在一個月內帶來166場精彩表演及超過300個延伸活動，包含歌劇、戲劇、音樂及舞蹈等多樣豐富的表演藝術節目。第7屆的香港巴塞爾藝術展邀請了來自36個國家共242間藝廊參展，當中21間更為初次登場；第5屆Art Central吸引全球逾百間藝廊參展，節目更包括行為藝術表演、大型裝置、新媒體藝術及研討講座。

知名設計師蕭青陽於農曆年前走訪香港，並大方分享自己的旅遊私藏景點與美學觀察，他表示，香港在步調快速的生活下，逐漸發展出獨具在地生命力的「繁忙美學」，塗鴉、郊野、建築可說是香港生活美學的體驗重點。有國際級藝術家在巷弄中揮灑的塗鴉藝術，也有橫跨東西歷史與設計的特色建築，而緊鄰城市的郊野則是繁忙生活的轉換，也帶來不同的刺激。在香港，藝術無所不在，繁忙生活中藏有獨特的美學體驗。





▲知名設計師蕭青陽於農曆年前走訪香港，並大方分享自己的旅遊私藏景點與美學觀察。

蕭青陽帶路1

塗鴉繽紛了城市的空白，帶來繁忙生活的城市驚喜

走在香港的街頭不難發現，不論是矮房或是高樓，轉角或是防火巷，甚至是叮叮車都成為了藝術家的畫布，今年最新的塗鴉打卡點，是位於中上環潮店林立的「西營盤藝里坊」，許多舊建築牆壁及樓梯上都可找到由香港本地及海外藝術家創作的街頭壁畫。蕭青陽更私心推薦「城巿閘誌」街頭藝術項目，在店家的鐵捲門上，可欣賞到由本地年輕藝術家繪畫的畫作。

蕭青陽帶路2

融合東西方文化美學，繁忙港口歷史下的建築與特色店家

香港東西文化交融，在城市中透過建築的觀察，更能遇見繁忙歷史下的故事與文化痕跡。大館是由列為古蹟的中環警署與監獄改建而成，左望可以看到維多利亞式建築風格，右望卻是希臘復興式建築風格，再走下去又是現代建築風格，將東西方的文化巧妙的交融，可說是香港繁忙文化歷史下的獨特城市展演。

不僅在建築上，以設計唱片聞名的蕭青陽也推薦自己的私房景點─南ㄚ島上的 「Lamma Vinyl南島黑膠」，位於離島的黑膠唱片小店，收藏超過6萬張粵語、日語和歐洲的唱片，來自東西方不同文化種類的唱片齊聚在幾坪米的店面中，以文化與歷史的包容自成一格。

蕭青陽帶路3

繁忙城市生活瞬間轉換，郊野美學

「我的設計靈感常常來自對於大自然的熱愛與觀察，但我從沒想過香港有這麼美的郊野體驗。」蕭青陽興奮表示。蕭青陽今年前往香港，看到了香港山與海的交會、六角岩柱的壯闊，郊野之美的展現透過鏡頭表露無疑。大自然的美與壯闊，不僅提供了藝術家靈感，更為都市人帶來了美的感知。此次蕭青陽探訪的麥理浩徑被國家地理頻道評選為「全球20條最佳行山徑」，沿途的美景是香港必訪的景點之一。

▲「戲曲中心」是香港西九文化區第一個揭幕的全新文創熱點。

香港旅遊發展局表示，繼去年開幕的「大館」後，「戲曲中心」是香港西九文化區第一個揭幕的全新文創熱點，其建築以中國傳統燈籠為藍本，揉合古今特色的建築設計是戲曲中心的一大特色，高八層的鋼筋建築以現代建築設計表現未來感，除了大型傳統戲劇，觀眾可在茶館劇場體驗「一盅兩件」邊吃點心品茗邊看戲的傳統香港文化，相當適合初次接觸戲曲藝術的觀眾。

另外位於荃灣的南豐紗廠現為重要的文化與設計集中地，呈現昔日香港紡織業的輝煌成就。其中，即將於3月起開放的「六廠紡織文化藝術館」，是香港首個以紡織為題的藝術場地，細訴香港紡紗工業的歷史故事，以及世界各地的織布工藝。