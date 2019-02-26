走進京都四季！日本新觀光列車「雅洛號」3月上路　120元就能搭

▲阪急電鐵全新觀光列車雅洛號能感受京都四季。（圖／阪急電鐵提供）

記者蔡玟君／綜合報導

從今年3月起，到京都旅遊又有全新觀光列車可以搭了！阪急電鐵全新打造的觀光特急列車「京Train雅洛號」，車廂內裝將展現京都的春夏秋冬，獨屬於京都的雅致美學將在車廂內展現，讓旅客一上車就彷彿置身京都般，預計於3月23日正式上路。

阪急電鐵從2011年就推出觀光特急列車「京Train」，來往於大阪梅田與京都河原町間，並指在周末與國定假日行駛，當時車廂設計以現代與和風兼具的京町家風情設計，一推出就深受旅客喜愛。

▲京都雅洛號列車內也有個人座位。（圖／阪急電鐵提供）

從2019年3月23日起，阪急電鐵又將推出全新設計的「京Train雅洛號」，雅洛號共掛有6節車廂，車廂內的設計以「搭車時就能感受京都氛圍」為設計概念，例如列車外觀以能感受京都季節感的植物裝飾，車廂內則利用櫻花、日本傳統圖騰裝飾等多樣化元素，整輛列車就像是一幅會行走的京都四季浮世繪，讓旅客一上車就能感受美麗的京都風情。

▲京都雅洛號外觀。（圖／阪急電鐵提供）

例如第一節車廂就是以紅葉圖騰營造出秋之京都，第二節車廂則利用枯山水與雪見障子，營造出京都冬日；第三節京都春日則利用紛飛的櫻花花瓣，感受櫻花季節來臨時的風景，第四節車廂利用杜若營造出京都的夏日時光；第五節車廂則是以夏末初秋的京都風景，而第六節車廂則能感受新春時的京都日日。

「京Train雅洛號」將從3月23日起上路，首班車為3月23日當天早上9點32分自阪急梅田站發車，沿途停靠十三站、淡路站、桂站、烏丸站、河原町站，不需要預約，只要400日圓（約新台幣120元）就能搭得到。

京とれいん 雅洛列車時間

大阪梅田站出發：9點32分／11點32分／13點32分／15點32分

京都河原町站出發：10點41分／12點41分／14點41分／16點41分

