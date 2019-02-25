看八重櫻染粉山林！淡水天元宮賞櫻專車2路線　228連假上路

▲天元宮櫻花。（圖／我的旅圖中during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

新北市天元宮即將進入八重櫻花季，為了因應228連假的賞櫻人潮，新北市政府於2月28日起至3月底推出2條天元宮賞櫻專車，接駁地點分別為輕軌淡水行政中心站與捷運淡水站，建議民眾可多搭乘大眾交通運輸前往。

▲ 淡水天元宮三色櫻盛開後，緊接就是八重櫻。（圖／新北市景觀處提供）

新北市政府交通局表示，往年天元宮賞櫻接駁車僅有捷運淡水站至天元宮，今年配合淡海輕軌通車，因此加開一條新路線。從2月28日起至3月31日為止，推出「捷運淡水站－天元宮」及「輕軌淡水行政中心站－天元宮」2條接駁公車路線。

▲228連假就到天元宮看櫻花。（圖／我的旅圖中during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兩條接駁公車首班車於早上8點分別由捷運淡水站及輕軌淡水行政中心站發車，末班車下午17點由天元宮發車，其中「捷運淡水站-天元宮」尖峰約10-15分一班，「輕軌淡水行政中心站-天元宮」尖峰約15分一班，並視人潮機動調整班距，以達快速接駁功效。



交通局表示，往年天元宮櫻花季吸引大量遊客賞櫻，容易造成北新路道路壅塞，建議民眾可多搭乘捷運或輕軌轉乘接駁公車前往或搭乘既有866、875、876、877等市區公車上山賞櫻，避免塞車找停車位之困擾以享受賞櫻好心情。