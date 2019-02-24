ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

以為跨年！台北燈節人潮塞爆　西門站1、6出口一度「只進不出」

ETtoday旅遊雲

▲▼2019台北燈節人潮塞爆捷運西門站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019台北燈節人潮塞爆捷運西門站。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

2019台北燈節在今（24）日是最後一天，即使下大雨仍不減民眾熱情，西門站湧入大量想看踩街嘉年華遊行人潮，尤其當東京迪士尼35週年特別遊行演出結束後，大量離場民眾瞬間湧入捷運站內，為了分流，捷運西門站1號、6號出口更一度只進不出，也讓等待出站的民眾抱怨連連。

▲▼2019台北燈節人潮塞爆捷運西門站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲捷運西門站在24日下午16點起實施只進不出人流管制。（圖／記者蔡玟君攝）

今年台北燈節重頭戲踩街嘉年華遊行有東京迪士尼35週年特別遊行參加，因此即使下大雨，西門町仍湧入大批人潮，只為了欣賞東京迪士尼特別遊行。根據記者現場觀察，當迪士尼特別花車結束表演漸漸駛離現場，許多民眾也跟著離場，導致捷運西門站瞬間湧進大批人潮。

▲▼2019台北燈節人潮塞爆捷運西門站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲捷運西門站被人潮塞爆。（圖／記者蔡玟君攝）

從下午16點左右開始，西門站6號出口率先實施「只進不出」措施，導致大批出站民眾擠爆狹小走廊，排隊等待從1號出口出站，但隨後1號出口也緊接著實施「只進不出」控管人流，導致排隊等待已久的民眾怨聲連連，想要快點通過，也只能選擇刷卡入站後再出站方式，或只能從2、3、4、5號出口離場。

台北捷運公司日前即表示，24日西門站及北門站將於15點起「不開放」自行車進出，且西門站僅提供自行車轉乘。由於燈節主燈及主舞台分別位於西門站的1號與6號出口外面，因此為方便民眾儘速出站，及避免進出站旅客眾多，出口1、6將視現場人潮狀況，適時啟動旅客「只進不出」管制措施，實施期間僅開放旅客進站，並引導旅客由出口2、3、4、5離站。

而台北燈節最後一天，中華路周邊都將實施交通管制，從12點至22點封閉路段如下，提醒民眾多利用替代道路。

1.成都路（西寧南路-中華路）
2.漢中街（成都路-內江街）
3.漢中街（內江街-長沙街，往北車道）
4.衡陽路（中華路-延平南路）

關鍵字： 台北燈節 2019台北燈節 踩街嘉年華遊行 台北市旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

推薦閱讀

米奇現身台北燈節！踩街嘉年華遊行24日登場　最佳視角、交管看這

直擊／米奇米妮穿雨衣現身台北燈節踩街　西門町變身台版迪士尼

影／變海洋迪士尼？雨好大　觀傳局：台北燈節踩街遊行照常演出

感謝台灣！「東京迪士尼35週年特別遊行」海外首演獻給台北

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北燈節踩街嘉年華遊行照常舉行

米奇現身踩街　西門町變台版迪士尼

台北燈節迪士尼遊行最佳觀賞區在這

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

桃園藝親子火鍋有2層樓高溜滑梯

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

感謝台灣！東京迪士尼遊行現身台北

夢幻！摩天輪陷進一片粉橘雲海中

中台灣4處櫻花最新花況

苗栗秘境下午茶必點芋圓仙草凍

熱門行程

最新新聞更多

曼谷華馬夜市猛男海鮮桌邊肌肉熱舞

40年老餐廳永福樓熄燈最後一天

台北燈節塞爆　西門站一度只進不出

浙江「百葉龍」攜雨降南投

9成6台旅客想再搭「公主遊輪」

東森得意狗成台北燈節踩街萌亮點　

高鐵4月取消「商務車廂優惠票價」！

森林裡約會！　台中新社庭園餐廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366