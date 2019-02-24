以為跨年！台北燈節人潮塞爆　西門站1、6出口一度「只進不出」

▲2019台北燈節人潮塞爆捷運西門站。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

2019台北燈節在今（24）日是最後一天，即使下大雨仍不減民眾熱情，西門站湧入大量想看踩街嘉年華遊行人潮，尤其當東京迪士尼35週年特別遊行演出結束後，大量離場民眾瞬間湧入捷運站內，為了分流，捷運西門站1號、6號出口更一度只進不出，也讓等待出站的民眾抱怨連連。

▲捷運西門站在24日下午16點起實施只進不出人流管制。（圖／記者蔡玟君攝）

今年台北燈節重頭戲踩街嘉年華遊行有東京迪士尼35週年特別遊行參加，因此即使下大雨，西門町仍湧入大批人潮，只為了欣賞東京迪士尼特別遊行。根據記者現場觀察，當迪士尼特別花車結束表演漸漸駛離現場，許多民眾也跟著離場，導致捷運西門站瞬間湧進大批人潮。

▲捷運西門站被人潮塞爆。（圖／記者蔡玟君攝）

從下午16點左右開始，西門站6號出口率先實施「只進不出」措施，導致大批出站民眾擠爆狹小走廊，排隊等待從1號出口出站，但隨後1號出口也緊接著實施「只進不出」控管人流，導致排隊等待已久的民眾怨聲連連，想要快點通過，也只能選擇刷卡入站後再出站方式，或只能從2、3、4、5號出口離場。

台北捷運公司日前即表示，24日西門站及北門站將於15點起「不開放」自行車進出，且西門站僅提供自行車轉乘。由於燈節主燈及主舞台分別位於西門站的1號與6號出口外面，因此為方便民眾儘速出站，及避免進出站旅客眾多，出口1、6將視現場人潮狀況，適時啟動旅客「只進不出」管制措施，實施期間僅開放旅客進站，並引導旅客由出口2、3、4、5離站。

而台北燈節最後一天，中華路周邊都將實施交通管制，從12點至22點封閉路段如下，提醒民眾多利用替代道路。

1.成都路（西寧南路-中華路）

2.漢中街（成都路-內江街）

3.漢中街（內江街-長沙街，往北車道）

4.衡陽路（中華路-延平南路）