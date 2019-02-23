酒井法子Dinner Show首場在台北福華　門票限量發售中



▲台北福華宴會廳行政總主廚蔡清南亦為本晚宴推出特別料理。(圖／台北福華提供)



記者黃士原／台北報導

酒井法子的Dinner Show(頂樂秀)將於3月15、16、17日分別在台北、台中福華大飯店和高雄義大皇家酒店，有興趣的朋友們，現在已經開始限量發售中。

除了酒井法子現場演出外，台北福華宴會廳行政總主廚蔡清南亦為本晚宴推出特別料理，主菜與甜點加入名曲的新創概念，首先主菜「紅藜四季春．法式雞肉捲佐主廚醬汁」，採用鮮奶加入香菇去收味散發獨特香氣，由雞高湯熬煮燉飯添入紅藜麥後，搭配雞胸肉包覆芝士雞肉捲，以法式香料、牛蕃茄製成醬汁，塗抹於雞肉捲上方火烤20分鐘後，外酥內嫩的雞肉捲襯著燉飯，最後沾上主廚特製獨特配方醬汁。





▲酒井法子「Dinner Show」首場在台北福華。（圖／台北福華提供)

酒井法子的頂樂秀票價有SS席6800元、S席6000元、A席5200元等，購買貴賓區SS席門票的粉絲，還可參加演出會後的見面會活動。台北福華飯店則是推出3種優惠方案，頂樂秀餐飲專案6,600元，含S席門票1張 (含表演+餐+酒)，1,000元餐飲抵用券1張，500元福華名品消費現金抵用券2張，以及VVIP粉絲專屬拍照會。

為回饋所有愛好酒井法子的粉絲們，台北福華為遠道而來的酒井粉絲量身打造「頂樂秀住房專案」，凡出示3月15日Dinner Show票根入住高級單/雙床房即可享4,600 元(含1早)的超優惠住房專案。頂樂秀尊爵禮遇住房專案9,600元，可入住尊爵高級單床房 (含1早) 享尊爵樓層專屬禮遇、貴賓區門票1張 (含表演+餐+酒)、VVIP粉絲專屬拍照會及酒井法子簽名海報1張。