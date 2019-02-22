連續11年摘下米其林二星　香港Amber主廚3月客座台北文華



▲香港Amber主廚3/7客座台北文華東方。（圖／台北文華東方提供，以下同）



記者黃士原／台北報導



台北文華東方酒店與LEXUS攜手合作，邀請亞洲最著名的主廚之一、香港置地文華東方酒店廚藝總監李察．艾古布司(Richard Ekkebus)來台獻藝，3月7日至9日在Bencotto義大利餐廳客座，五道式午間套餐佐美酒，每客4,980元起，七道式晚間套餐佐美酒，每客8,880元。

在香港置地文華東方酒店廚藝總監李察．艾古布司的帶領下，旗下法國餐廳Amber連續11年蟬連「米其林指南香港澳門」二星殊榮、2018年「亞洲 50 大最佳餐廳」第7名，以及2018年「全球100最佳餐廳」第56名，尤其亞洲50最佳餐廳還是大中華地區在前十大排名最佳的餐廳。





▲A5宮崎牛佐黑醋栗醬汁、珍珠洋蔥、菊苣、紅酒。





▲日本阿嘉島海膽搭配龍蝦果凍、花椰菜、魚子醬、海苔脆餅。

Amber餐廳自2018年12月起即暫時關閉以進行大規模的翻新和菜單改造，並計劃於今年春季下旬重新開幕。在此期間，李察帶領副主廚、餐廳總監、首席侍酒師在內等6人展開為期三個月的環球之旅，並選定歐洲、北非和亞洲的5大城市，包括阿姆斯特丹、馬拉喀什、亞琛、東京及台北舉辦巡迴客座活動。李察主廚期盼藉此機會與多位世界名廚交流廚藝心得，汲取料理靈感，作為為嶄新的Amber餐廳創作全新菜單的養分。

他這趟旅程的最終站，將為國內消費者帶來Amber餐廳歷年來最受歡迎的經典法式美饌，包含他最富盛名的料理成名作「日本阿嘉島海膽搭配龍蝦果凍」、以及「宮崎牛佐黑醋栗醬汁」等。





▲肥鴨肝搭配醃漬大根、海葡萄、日式濃郁高湯。





▲絲滑85%巧克力及豆腐佐杏仁糖、可可冰沙、可可及豆腐脆片。

