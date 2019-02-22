

▲六福村40周年揪遊客做公益，捐「40」連號發票享299元入園。（圖／六福村提供）



旅遊中心／綜合報導

40歲的六福村要與大家歡慶每一個時刻，六福村攜手莊福文教基金會邀請民眾捐出手上發票，一起為瀕危野生動物保育而努力，六福村更加碼為遊客開出趣味發票大樂透，在2月28日至3月3日期間，只要民國108年1至3月發票，號碼含「40」連號，馬上就可以用299元優惠價購票入園，但不連號或與「04」者不適用，所募得發票中獎金額將全數由莊福文教基金會做為推廣瀕危野生動物保育及環境教育使用。

這次特別規劃六福發票大樂透活動，活動時間在2月28日至3月3日期間，只要拿著108年1至3月發票，號碼含「40」連號(但不連號或與「04」者不適用)，馬上享以299元優惠價購票入園，每張發票限購1張優惠票，發票使用後由購票處回收，所募得發票的中獎金額將全數由莊福文教基金會做為推廣瀕危野生動物保育及環境教育使用。這次活動限實體發票適用，發票存放於電子載具者不適用。





▲六福村40周年慶加碼優惠。（圖／六福村提供）



另外，適逢六福村40周年慶，園區也將持續推出系列活動，首波40同慶免費入園專案，只要今年40歲的當日壽星，或結婚40周年紅寶石婚、當爸媽40周年、畢業40年的同學們，統統都免費入園暢遊六福村；而當月壽星則享門票半價優惠。

今年春節期間六福村推出3大景點3大表演，除了打卡點旋轉溜滑梯蛋糕、巨大水晶球，其中又以公主的泡泡夢境主題特別受到12歲以下孩童歡迎，讓孩子們自己挑選禮服、皇冠、權杖，再由造型師為孩子精心打扮，整理髮型、化上妝、抹上指甲油，讓小朋友搖身變成公主王子，活動將持續至228連假到3月3日止。