限期一個月　遠東Café加拿大美食節有龍蝦料理吃到飽



▲龍蝦海鮮兩面黃。



記者黃士原／台北報導、攝影

遠東Café開春就與加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會以及加拿大航空合作，於3月（3/1-3/31)推出「加拿大食尚月」主題美食活動，除了推出各式加拿大牛肉料理之外，在餐期也將推出4-6種加拿大龍蝦(也稱波士頓龍蝦)料理無限供應，喜歡龍蝦的朋友別錯過了。





▲焗烤龍蝦料理。





▲龍蝦海鮮苺果野米沙拉。

遠東Café主廚深知國人對龍蝦的熱愛，選用來自加拿大海域直送的龍蝦，設計出如龍蝦海鮮濃湯、龍鮮海鮮義大利麵、龍蝦海鮮煎餅、龍蝦海鮮兩面黃、起司焗龍蝦、炙烤龍蝦佐檸檬奶油醬、蒜香鼓油蒸龍蝦、龍蝦咖哩螃蟹、龍蝦燉菜、龍蝦海鮮酥皮派、龍蝦海鮮粥等料理，在餐期間輪番上陣，平日午晚餐提供4種龍蝦吃法，而週末假日午、晚餐則現場烹調6種風味選擇。愛吃龍蝦的饕客鐵粉們，可現場加購499元，即直接吃到活龍蝦一隻。





▲XO醬爆炒龍蝦。

加拿大也以其優質穀物飼育的牛肉聞名世界，主廚將加拿大頂級牛肉以多元烹調料理手法，主廚推薦必吃包含加拿大爐烤肋眼牛排、牛肉漢堡、牛肉蔬菜燉湯、蔥爆牛肉、爆炒牛肉煎餅…等。

遠東Café平日午餐價格為每位1,090元、平日晚餐為1,290元；週五晚餐1,390元；週末午餐1,390元，週六晚餐1,390元、週日晚餐1,290元。以上價格皆需外加一成服務費。





▲起司焗龍蝦。