上山下水都好玩！越南峴港夯景點攻略

文／七逗旅遊網提供

越南中部的峴港有「東方夏威夷」的美稱，療癒湛藍的大海、新鮮的海味令人深深著迷。陸上行程也非常精彩，洋溢濃厚法式風情的山中樂園、最近IG上超夯的空中黃金之橋都在這裡，也難怪這麼多人都無法抵擋峴港的魅力！



▲誰能想像的到，在巴拿山上竟有一個法式的世外天堂─BaNa Hills雲端樂園？（圖／盈達旅遊提供）

以法式風格著稱、位在巴拿山上的樂園有個優雅又夢幻的名字─「BaNa Hills雲端樂園」。由於樂園地處海拔1千多公尺的山上，因此也被視為越南的避暑勝地。搭乘世界上最高、最長的單線纜車往樂園移動，途中你將體驗到騰雲駕霧的獨特體驗，就像來到了人間仙境一樣。樂園中浪漫的法式建築也是一大亮點，讓人彷彿來到歐洲度假小鎮，也成為拍婚紗照的熱門景點。由街頭藝人帶來的精湛演出、多元的遊樂設施，絕對讓你玩得意猶未盡。



▲在黃金橋上拍照打卡超吸睛。（圖／盈達旅遊團員Amanda提供）

巴拿山最近還有一個超夯景點你一定聽過過！讓各大國際媒體搶著報導的「黃金橋」話題性十足，這座花費20億美金打造的黃金橋，被兩隻巨大的石手托在空中，在天空中劃出一道美麗閃亮的弧線，隨著光線變化，還會呈現出不同的光澤，是眺望峴港市全景的絕佳觀景步道。想在黃金橋上輕鬆拍出免修掉路人甲乙丙丁的美照？跟著盈達旅遊玩巴拿山，特別安排入住一晚「峴港巴拿山法國鄉村美居酒店」，纜車載著大批遊客上山前，你可以搶先登上金光閃閃黃金橋，愛怎麼拍，就怎麼拍！



▲峴港巴拿山法國鄉村美居酒店。（圖／盈達旅遊提供）

而「峴港巴拿山法國鄉村美居酒店」以復古的19世紀歐洲城堡風格打造，就像住進古堡一樣。飯店共有7間特色餐廳、SPA館、室內的四季水溫監控游泳池、擁有頂級設備的健身房，從窗外望出去，則是令人驚豔的法國山城美景。另外，飯店還有「尋找LES ANGES DE BANA 巴拿天使」活動，在活動時間內拍下所有隱藏在公共區域的巴拿天使，就可以獲得神秘的小禮物！



▲你能在巴拿山法國鄉村美居酒店中，找到幾位巴拿小天使？（圖／盈達旅遊提供）



▲迦南島當地特色體驗「桶船」。（圖／盈達旅遊提供）

想來點中越的當地特色體驗，就試試迦南島的「桶船」吧！以水上版的椰子林─水椰林、蘆葦等景色聞名的迦南島，保存了原始的農村生態，當地人使用竹子、木頭編成了一個個圓桶狀的「桶船」，可以載2-3個人。身懷絕技的船家們還會表演超炫的船技，讓小船在劇烈傾斜後，看起來就像不倒翁一樣停在水上。盈達旅遊限定行程中的桶船體驗，也和一般市面上的不同，特別加入傳統撒網體驗，還能吃到傳統的越式小點心喔！



▲南會安珍珠樂園的RIVER SAFARI讓你和動物們近距離接觸。（圖／盈達旅遊提供）

溜小孩的家庭或朋友、情侶來中越，推薦到南會安珍珠樂園玩一整天！南會安珍珠樂園可以分成5個區域，刺激有趣的「冒險樂園」，有自由落體、雲霄飛車、冒險漂流、旋轉木馬、巧克力碰碰杯…等20項遊樂設施；「水公園」中的波浪池、龍捲風滑道、家庭木筏…，帶給你滿滿的水上娛樂體驗；想近距離與大象、長頸鹿接觸，那你一定要試試「RIVER SAFARI」，搭環保船出發欣賞各式各樣的動物；在「民俗島文化區」，越南的特色房屋及造紙、刺繡、編織竹製品等傳統技藝讓人長知識；「會安河畔古鎮VS歐風夢想大道」，則有室內遊戲中心、特色美食餐廳、旅遊紀念品店…。設施、活動如此豐富的南會安珍珠樂園，一定讓你整天嗨不停！另外，盈達旅遊也特別安排結束樂園一日遊後，入住會安古城一晚，讓你體驗會安日、夜不同的魅力。





▲和當地人在民俗島文化區同樂。（圖／盈達旅遊提供）



▲在南會安珍珠樂園，一次體驗會安古鎮風情、夢幻的歐洲街道。（圖／盈達旅遊提供）

推薦行程：

＊ 4/10前報名付訂，2人同行，第2人最高優惠$4,000

▲ 【遠東航空】越式幸福～雙星奇緣 山居巴拿黃金橋．南會安珍珠樂園 越南中部五日►►►

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