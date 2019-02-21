菜々日本料理推出全新午間菜色　套餐580元起



▲盛籠蕎麥麵與雞肉土鍋飯定食。（圖／菜々日本料理提供)



旅遊中心／綜合報導

由日本餐飲集團BYO株式會社來台開設直營分店的「菜々（nana）日本料理」特別推出開春後的全新午間菜色，午間套餐價格580元起，讓大家能用樸實價格，邊眺望台北景致，邊品嚐日本料理套餐。

午間套餐中每客580元的「盛籠蕎麥麵與雞肉土鍋飯定食」，可享有最能表現蕎麥麵鮮度、香氣，與口感軟硬兼具，又不失咬勁的二八蕎麥，以及選以特製高湯烹煮的雞肉土鍋飯共2款主食之外，還有季節小缽、自慢的手工豆腐、松葉蟹滑蛋與甜點。





▲海老天婦羅蕎麥麵定食（圖／菜々日本料理提供)

南高梅山藥泥湯麵定食，650元，是不常見的湯蕎麥料理，其他還有雞肉土鍋飯、松葉蟹滑蛋、季節小缽等配菜與蕎麥茶布丁甜點。而最深受日本女性歡迎的海老天婦羅蕎麥麵定食，730元，有經典的鮮蝦、南瓜等天婦羅，再搭配盛籠蕎麥麵、雞肉土鍋飯，以及季節小缽、蕎麥茶布丁等配菜。

而料理長最為推薦的特選料理，則有選用當日現殺的台灣鰻魚，沾以蒲燒醬火烤的蒲燒鰻魚與海老天婦羅NANA特選膳，1280元，蒲燒醬汁更特別加入鰻魚骨頭熬煮製成，能使鰻魚富有獨特香氣。套餐也在包含海老天婦羅、生魚片盛合、季節小缽、蕎麥茶布丁等配菜。





▲蒲燒鰻魚與海老天婦羅NANA特選膳。（圖／菜々日本料理提供)



菜々日本料理

地點：台北市信義區忠孝東路五段68號（微風信義45樓）

電話：(02)2758-0777

