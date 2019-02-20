出席開幕式　國際媒體：台灣燈會讓世界認識屏東

▲縣長潘孟安（左）和國際媒體記者打招呼。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會今年邁入第30年，被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，2019年移師國境之南屏東舉辦，19日的開幕當天共吸引超過50萬人入園，其中更有來自日、韓、港、澳、星、馬、菲律賓、印尼、泰國、印度、美國、奧地利、德國、愛爾蘭、以色列及俄羅斯等將近20個國家的132位記者參加，一齊見證屬於屏東的驕傲與感動

屏東縣長潘孟安感謝交通部觀光局，讓全世界看見屏東、認識屏東。他說，今年縣府團隊在大鵬灣主燈區打造主題式燈會樂園，結合全台灣最大的潟湖、美麗的海洋灣域景觀，加上現代科技、燈光、音樂，是歷屆最美、最有特色的台灣燈會。

▲ ▼縣長潘孟安向國際媒體介紹燈區。

而屏東豐富的族群人文、農漁業特產、觀光產業等，也在燈會中呈現，主燈「巨鮪來富」以黑鮪魚乘風破浪之姿雄踞海中，呼應東港在地的漁業文化；大鵬灣過去曾滿佈蚵架，利用30萬顆蚵殼打造一座15米高的新住民藝術主燈，塑造出新住民堅毅特質，代表尊重台灣多元文化；屏東身為農業大縣，打造一座12公尺高的彎腰插秧農人燈飾，展現農村再造、里山精神。

其中安排法國水上烏托邦劇團演出「海洋歌劇」，以及在全台灣首度展演的「Intel Drone Light Show 英特爾無人機燈光秀」，點點星光創造出最魔幻的視覺享受。潘縣長並向國外媒體介紹地方「藝術燈區」，感謝國外藝術家從地球極北來到國境之南屏東，與在地藝術家聯手創作，作品今年8月應邀將前往丹麥哥本哈根燈節展出，期待透過藝術與國際接軌，成功打造屏東品牌。

來自德國漢堡文化港電子報總編輯Claus Friede，對於屏東燈會的豐富內容及盛大規模感到驚豔，工作人員的服務態度與民眾參與熱情均留下良好印象。美國「美食旅行家」總編輯Jessica van Dop DeJesus表示，對於燈會點燈儀式的設計、煙火視覺效果、無人機飛行表演等內容印象深刻，深刻感覺燈會反映屏東與台灣社會多元文化。馬來西亞太陽報記者Ashwin Kumar Manivanan覺得燈會內容新穎有趣，他將會撰寫報導，盼能吸引馬國華人及其他族群到屏東參加燈會、旅遊，促進雙邊交流。