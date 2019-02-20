南投燈會主燈福嘟嘟發大財萌爆！香港遊客跨海朝聖

▲2019南投燈會主燈「福嘟嘟」。（圖／記者黃麒文攝）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

這次南投燈會的主燈以「福嘟嘟發大財」為主題，節恆科技感和多迴路律動等設計，成為整場燈會的焦點，元宵節當晚在燈會現場也能看到各地來過節的遊客，其中有遊客從香港跨海來到南投，她說台灣的燈會比香港更寬敞，沒有香港那麼擁擠。

據了解，「福嘟嘟發大財」以未來科技感小豬為創作概念，內部發光結合多迴路律動設計，外部較設高科技投光燈，展演時整座主燈會360度旋轉，並且搭配音樂變化顏色。

▲2019南投燈會。（圖／記者黃麒文攝）

在接受《ETtoday新聞雲》採訪時，來自台中的陳先生元宵節當天和女朋友一起來到了南投燈會現場，他提起主燈時表示，「覺得滿特別的，因為我已經滿久沒有看燈會了。」此外，他也對來自上海的花燈印象深刻。

而來自雲林的林小姐則說，當她看到「福嘟嘟發大財」主燈時覺得「還滿酷的」，而自己這次來到南投燈會的主要目就是「吃」，她覺得現場「很多吃的」。

除了台灣本地遊客，燈會現場也能看到許多國外與大陸等地的人士的身影，其中來自香港的李女士說，自己在香港就知道台灣有很多的燈會，這次剛巧自己來到南投，於是就到燈會現場來參觀。她說南投燈會和香港的燈會差別最大的就是沒有那麼擁擠，「因為我們香港燈會比較小型一點，人行道都比較窄一點，很多人擁（擠）在一起看。」

▲2019南投燈會。（圖／記者馬叔安攝）

南投縣長林明溱日前表示，南投燈會已經舉辦第3屆，總累計參觀人次超過450萬人，此次藉由南投燈會的舉辦，讓到訪南投的遊客們能更深刻地感受到南投這座城市的魅力。