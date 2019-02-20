賞櫻、露營、穿韓服！超吸睛韓國春天新玩法

文／七逗旅遊網
展現韓國時尚潮流文化的首爾，是許多韓迷心目中的天堂，每年總是吸引大批韓迷前來追星、血拼、旅遊。春季的首爾顯得更加迷人，因為這一季，出現許多粉色的嬌客妝點了首爾的街道！
▲汝矣島櫻花大道（圖／shutterstock.com提供）
想在韓國欣賞美麗的櫻花，不必跑到深山野嶺，交通便利的首爾就能完成你的願望。有「韓國華爾街」之稱的汝矣島，聚集了許多政商大樓，連KBS、MBC電視台都位在這裡，是首爾數一數二的黃金地段。約從3月底至4月初，汝矣島上長約1.7公里的輪中路櫻花大道開出了最美的春天，還看得到櫻花界的巨無霸─來自濟州島的大王櫻花樹。當櫻花節舉行時，這裡還會進行交通管制，讓你能夠悠哉的賞櫻壓馬路，大拍網美、網帥照。
▲慶熙大學和平殿堂與櫻花同框（圖／shutterstock.com提供）
來到慶熙大學時，千萬別懷疑你的雙眼！慶熙大學哥德風的建築，讓人產生置身歐洲的錯覺，其中仿造比利時布魯塞爾大教堂建造的和平殿堂，更是大家來到這裡，一定會拍照打卡的人氣景點。追星族一定對和平殿堂不陌生，這裡常常舉辦各大頒獎典禮，像是青龍電影節、百想藝術大賞…等，也是不少明星的演唱會、簽唱會御用地點。當春天來臨，校園中的200多株櫻花樹綻放，簡直就像在歐洲賞櫻，浪漫的氛圍讓慶熙大學在櫻花季時，竄升為情侶間最夯的約會勝地。
▲穿上韓服，走進北村韓屋村，你是不是懷疑自己其實穿越到朝鮮時期了？（圖／shutterstock.com提供）
到韓國玩，穿上傳統的韓服，再到以復古韓式民居聞名的北村韓屋村，就像是真的穿越到了朝鮮！成為旅遊聖經《米其林指南》中的推薦景點的北村韓屋村，是朝鮮時期的豪宅區，保存了過去貴族們居住的宅邸。穿梭於各條巷弄間，或者遇見韓國傳統文化館，或者遇見韓屋餐廳、特色小店，在這裡，總是有不同的驚喜等待你發掘。換上韓服時，一定要到這裡逛逛、來點文青美照，這時，你就是這場穿越戲碼中的最佳主角！
▲宛如小型公寓的豪華露營車（圖／shutterstock.com提供）
露營風正夯！跟著百威旅遊限定行程感受櫻花季的韓國，特別安排住進雙層豪華露營車一晚。在露營車中，沒有蚊蟲、沒有簡陋的睡袋，只有彷彿小型公寓般的齊全設施，13坪大的空間中，空調設備、客廳、餐廳、廚房、衛浴…應有盡有，車外還有專屬的溫馨小陽台，讓你和最愛的人或親朋好友，能在這裡盡情數星星、看日出，並享受睡在韓國星空下的獨特體驗。
推薦行程：
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