南投燈會「銅梁火龍」首場10萬人擠爆　21日緊急加開最後一場

▲銅梁火龍。（圖／取自《樂旅南投》粉絲專頁，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

全台燈會盛大登場，2019南投燈會今年規劃了南投主燈與埔里水上兩大燈區，一共推出超過20個主題燈區與主題活動，其中人氣最高的就屬「銅梁火龍」表演，首場演出就湧進多達10萬人擠爆現場，主辦單位緊急於21日晚間多加演一場，想朝聖要把握今年最後機會。

▲銅梁火龍首場湧入10萬人朝聖。



南投縣府估計17日南投燈會當日湧入10萬人次，多半是衝著銅梁火龍表演而來，座位區、廣場、河堤上滿滿都是圍觀人潮，甚至有遊客早上8點多就來排隊佔位，部分遊客反應現場人太多根本看不到最後敗興而歸。

對此，南投縣府表示今年特別擴大規劃4400個座位區，為疏散人潮表演首日當晚安排了兩場表演，首場人潮一次湧入現場擠爆，不過接著第二場次座位區其實沒有全滿，民眾若有留下來就能看到，為了讓沒欣賞到的遊客也能朝聖，決定在21日晚間8點半多加開一場表演。

▲銅梁火龍技藝被列為非物質文化遺產。

如果對「銅梁火龍」沒有太多認識，前陣子爆紅的古裝劇《延禧攻略》中的萬紫千紅打樹花橋段就是這項民俗技藝，火龍演出時將生鐵塊熔成鐵水，再往空中打出烈焰火花，舞龍在火雨中盤繞，猶如一條火龍，更被列為非物質文化遺產，南投縣府也提到銅梁火龍表演沒有固定的表演方向，四面八方都可以欣賞到震撼的舞台效果。

銅梁火龍3度受邀南投燈會，今年燈會最後三場銅梁火龍演出，其中一場將在20日於埔里糖廠登場，至於21日則是南投燈會水舞廣場最後兩場朝聖機會，預計下午5點30分開放民眾排隊進場。

銅梁火龍演出

日期：2月20日19：00

地點：埔里糖廠（南投縣埔里鎮公誠路）

日期：2月21日19：00、20：30

地點：南投燈區水舞廣場