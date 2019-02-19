台灣首次！　300架無人機空中燈光秀　台灣燈會驚艷國際

▲2019台灣燈會在屏東！邀請英特爾INTEL公司無人機燈光秀在台灣首次演出。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會在屏東！今年打造陸、海、空3D視覺饗宴，除了陸域、海域燈飾外，特別邀請英特爾INTEL公司無人機燈光秀在台灣首次演出，300架無人機在夜空中變化出「屏東」、「TAIWAN」等字樣，保證讓台下觀眾有滿滿感動。





▲英特爾INTEL公司無人機燈光秀。

今年台灣燈會在屏東有多項創新，包括主燈第一次不以生肖年設計，「巨鮪來富」主燈在燈會結束後將留在大鵬灣展示，第一次在海上設置燈飾等，邀請英特爾INTEL公司無人機燈光展演更是破天荒的創舉。

屏東縣長潘孟安表示，Intel Technology無人機燈光秀曾於2016年德國超級盃足球賽、2018韓國平昌冬季奧運等演出，並創下多項紀錄，舉世驚艷。

屏東縣政府在籌辦台灣燈會期間就積極與英特爾INTEL公司接洽連繫拜訪，甚至透過美國在台協會溝通，終於獲INTEL團隊首肯，並在華南銀行及車城福安宮大力贊助支持下，讓國人能夠看到全球最新的科技燈光秀。

這次Intel Technology燈光秀，為台灣燈會設計圖案，日前300架Intel無人機試飛時，在夜空中整齊劃一地排成各種圖案，從黑鮪魚、風帆、屏東、鵝鑾鼻燈塔到TAIWAN，還出現土地公的笑顏，看到熟悉的屏東元素在夜空中呈現，不僅視覺效果驚人，更震撼全場觀眾的心。

Intel Technology無人機燈光秀於主燈後方海域上空演出，配合整體活動於燈會期間演出時間為：2月19日開幕19時34分；2月23日、24日、28日及3月1日、3月2日晚間20時零6分，3月3日閉幕為晚上21時35分。相關演出時間及詳情請至活動官網查詢。(https://2019taiwanlantern.tw)

【燈節好康】

東森集團贊助台北燈節活動，祭出最大獎100萬東森幣，等同100萬現金，只要參加台北市政府LINE@燈節集章活動，就有機會獲得東森幣 100萬、東森幣 1萬 100名以及長榮航空北美日本來回機票等大獎。另外，燈節期間天天掃描東森集團燈區QR CODE並加入會員，天天送50枚東森幣、9天可得450枚，每天限量6,600名，數量有限，送完為止。

►影／台北燈節好看更好賺！最大獎「100萬東森幣」超誘人

