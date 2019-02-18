直擊／2019台灣燈會試點燈！「16M巨鮪」閃爆大鵬灣　300無人機破天荒助陣

點評：現場看很美！

▲直擊2019台灣燈會試點燈！（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／屏東報導、攝影

2019台灣燈會19日正式登場，《ETtoday新聞雲》記者帶你直擊屏東主燈區現場，晚上7點一到，「16公尺巨鮪」閃爆大鵬灣，波光粼粼的海面倒映主燈七彩光效，將整個海灣妝點成唯美浪漫的夢幻國度，今年更有300架無人機助陣，在主燈巨鮪來富旁點綴字樣，現場看真的超震撼！

觀光局說，今彩排儀式更安排了許多精彩有特色的表演節目，包括：空軍飛機衝場、恆春民謠傳唱、原住民音樂舞蹈、客家嘉年華、東隆宮迎王、無人機表演、西班牙高空馬戲團…等各場精彩節目，還有台灣燈會的重頭戲-主燈開燈的試燈儀式，很可惜的是今天因為風過大，無人機停飛一次。

觀光局補充，除第30屆台灣燈會舉辦城市屏東縣長潘孟安外，試燈還特別邀請交通部長林佳龍、台灣觀光協會會長葉菊蘭、主燈贊助企業中華電信公司鄭優董事長及交通部觀光局長周永暉等貴賓，以及現場的觀眾一起倒數計時，共同參與主燈的試燈儀式。

▲今年燈會有300空拍機助陣，儼然是一大亮點。（圖／觀光局提供）

交通部長林佳龍表示，台灣燈會30年來首度在大鵬灣舉辦，謝謝每個投入的人，讓世界看見屏東，他提到今年燈會的創新令人驚艷，陸、海、空三軍都參加，可以從各個角度看燈會精彩的表演，藉由這次他也希望讓國際觀光客來帶屏東，感受這個多元、溫暖、熱情的國度，

▲2019台灣燈會在屏東，主燈區周圍燈飾相當可愛。（圖／記者曹悅華攝）

觀光局表示，此次燈會適逢30週年，為導入創新思維，讓燈會再次以嶄新面貌華麗登場，除首次移師至國家風景區辦理，讓花燈閃耀於國境之南，並為讓台灣燈會接地氣，突破歷年以生肖作為主燈主題外，更首度以屏東東港知名黑鮪魚為設計元素，配合大鵬灣域之絕美海景，規劃將主燈置於水面，波光粼粼的海面倒映主燈七彩光效，將大鵬灣妝點成唯美浪漫的夢幻國度，亦規劃於燈會展期結束後，將主燈留置於現地，作為大鵬灣的新地標，除保留這個美好的回憶，也讓燈會的觀光效益無限延伸。

據了解，本次為呈現大鵬灣獨有之灣域美景，創新導入水舞及水幕表演，透過變化萬千的水舞表演，交織為撼動人心的曼妙舞姿；燈區利用灣域特性在水岸布展，主燈、光耀30燈區的水上花燈及在臨岸光環境的襯托下，不僅可以從不同角度欣賞主燈水中倒影外，遊客還可以搭乘遊船從海上賞燈會，別有一番風情。

▲此次燈會結合水舞秀、夜間遊湖活動，尤其坐船過程中，將大鵬灣美景盡收眼底。（圖／記者曹悅華攝）

2019台灣燈會首度移師屏東，適逢燈會30周年，今年主燈首度不以生肖為主題，而是以東港鮪魚為主題打造高16公尺的「巨鮪來富」，並結合水舞秀、夜間遊湖。過去曾有外媒大讚台灣燈會是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，今年也吸引超過10國外媒將組團來台採訪，其中BBC跟CNN更是首度來台朝聖。

主燈區設在大鵬灣風景區，小鎮燈區設於東港鎮光復路，還有屏東市燈區，試營運從15日至18日4天、正式展期19月日至3月3共13天，平日下午14：00開園、假日10：00開園，每日閉燈時間22：30（主燈秀結束），23：00遊客接駁完成。