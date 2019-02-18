首發團秒殺！金門大膽島3月起正式開放　這3國家地區遊客禁登島

▲金門大膽島。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡玟君／綜合報導

大膽島配合228連續假期，預計於3月1日正式開放觀光，第一團於12日早上開放預訂即秒殺，金門縣政府表示，大膽島每天登島申請人數上限為150人，因此想要登島的民眾可要盡早把握機會。

▲金門大膽島上豐富的軍事風情。（圖／記者劉亮亨攝）

大膽島從3月1日起正式開放，根據金門縣政府規畫，除了大陸及港、澳人士不接受申請外，其餘國人及外國籍人士皆可登島，每日受理登島申請人數以150人為上限。金門縣政府指出，觀光處於今12日早上8點30分開始受理首日登島遊客申請，由於申請遊客踴躍，於短短1小時內當日登島人數便已申請額滿，縣府提醒有計畫登島遊客登島申請以近三個月為主（如3月1日僅可申請於5月31日前登島日期），並最遲應於登島前10天完成登島申請作業。

▲金門大膽島的心戰牆。（圖／記者蔡玟君攝）

為帶動烈嶼鄉觀光發展，大膽島開放後仍以烈嶼鄉「九宮碼頭」為進出門戶，營造烈嶼大膽跳島旅遊路線，並規劃整體旅遊套票，內容包含往返交通船（單趟航程約為30分鐘）、島上採全程步行搭配電瓶車接駁參觀，及隨團專業導覽解說（全程參觀時間不含航程約為4小時）、神泉茶坊餐點及保險等。

門票部分，全票票價為新台幣1500元，至於金門鄉親票價則優惠為750元，另也計畫針對不同對象提供優惠票，例如敬老愛心孩童票、老兵票等，現已開始受理登島申請作業，想申請登島遊客可透過臨櫃、傳真等方式進行申請，相關登島資訊、注意事項及登島申請，可撥打大膽島免付費服務專線0800-371518洽詢。