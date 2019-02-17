山珍海味一網打盡　莫爾頓牛排館推海鮮牛排套餐



▲莫爾頓牛排館海鮮牛排套餐。（圖／莫爾頓牛排館提供)



旅遊中心／綜合報導

台灣人真的是很愛吃海鮮與牛排，牛排每年吃掉2萬多噸，海鮮食用量更高居全球第四，因此莫爾頓牛排館自2月18日起至6月底止，推出每位2,988元的「精選海鮮牛排套餐」，包含開胃菜、牛排加海鮮的主菜及經典配菜等三道菜色，搭配餐後的招牌甜點，澎湃分量結合經典美味，讓您一次就能嚐遍最優質的山珍海味。

「精選海鮮牛排套餐」中首先登場的開胃菜三選一，清脆爽口的凱撒沙拉、鮮甜多汁的雞尾酒珍寶蝦或者入喉餘韻無窮的龍蝦濃湯，都是讓人胃口大開的好選擇。主菜則由經典的6oz菲力牛排擔綱，搭配懷抱海洋鮮香的珍寶蟹餅、深海龍蝦尾或干貝，組成的海陸體驗。

接著，再從時蔬類或馬鈴薯類等多達14種的經典配菜中任選一道配菜，吃飽也吃巧；最後用美國家喻戶曉的甜點：檸檬派或莫爾頓經典巧克力熔岩蛋糕來劃下句點。

精選海鮮牛排套餐注意事項：

●此套餐採預約制，請於訂位時告知餐廳。

●以上價格需外加 10% 服務費，且不得與其他折扣或優惠活動合併使用。

●此套餐僅限於一般用餐區點用(包廂不適用)；供應期間自2019年2月18日起至2019年6月30日止，不適用於節日或假日。

●莫爾頓牛排館全年全館最後點餐時間：週日~週四為22：00 / 週五~週六為23：00 (節慶活動特殊規定除外)

台北莫爾頓牛排館

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45樓

電話：02-2723-7000