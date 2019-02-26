228連假攻略！臺中花博必去「3大原因」全球12歲以下兒童免費

▲臺中花博即日起開放臺中市民、新住民及全球12歲以下兒童，均能免費入園參觀。 （圖／臺中市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

旅行是生活中必須的心靈良藥！農曆年假還沒玩夠，把握228連假的機會出門走走，前往「臺中花博」感受春暖花開的美好季節，不但適合親子共遊同樂，拍出一張張的網美照，重點是超級省錢。即日起開放臺中市民、新住民及全球12歲以下兒童，均能免費入園參觀，馬上來看3大必玩優點。

連假來臨！溫暖天氣不斷催促大家遠離沙發，到戶外曬曬太陽呼吸新鮮空氣。但出遊最討厭人擠人，全臺熱門景點到處大排長龍，無論美食或展覽經常大排長龍，不僅如此，行程花費整天換算下來，住宿、交通、票券和餐費，加一加動輒萬元噴飛，荷包越玩越扁！

春天的櫻花滿山遍野的綻放，山櫻、粉櫻輪流綻放，難得佳景美不勝收，走春輕旅行目標當然鎖定「臺中花博」。因此，臺中市長盧秀燕表示，自108年1月1日（二）起，臺中的市民、新住民及全球12歲以下兒童均能免費參觀臺中花博，只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，就能帶全家大小免費入園。另外，家長帶12歲以下的小孩，父母最多只需付700元，三大園區各有特色風情，讓小朋友親近大自然也增廣見聞，不僅能休閒一整天還可省下高額旅費。

▲花博外埔園區樂農館。





▲花博后里馬場園區花舞館。

1. 臺中人當地陪 享好康 一起玩樂拼經濟

這次「市民免費遊花博」除了為民眾省荷包，也鼓勵臺中人帶著外縣市朋友一起到花博「走春」，設籍在臺中的市民享有票價免費外，外縣市的民眾也可持花博票根，享有全臺2,900間花博特約商店的超值折扣，食衣住行育樂用一張票就能行遍天下，優惠總價值超過上萬元，小資旅遊規劃真的超划算。

2. 花博交通完全接駁，方便快速不塞車

每回出遊最怕塞車！目的地近在眼前，人卻卡在路上的窘境超級慘，臺中市政府推行「台鐵為主、完全接駁」交通策略，可避免塞車節省時間。此外，花博停車場皆規劃遠離園區，園區周邊道路進行交通管制、禁止臨時停車，民眾如想開車前往，請上網google花博停車場，停車轉乘接駁車前往園區。





3. 花博周邊隱藏景點 百年小吃、大甲鎮瀾宮一次收服

逛完花博之後，擔心無處可去嗎？續攤的地點可多著呢！走一趟后豐鐵馬道騎自行車，享受「九號隧道」、「花樑鋼橋」等迷人景點。另外，花博后里馬場及森林園區又位於后豐鐵馬道終點，騎完自行車也能途經百年歷史的「九號隧道」及「花樑鋼橋」，景色迷人可享受鄉村的田園風光。

靠近外埔園區鄰近超過200年的媽祖廟「大甲鎮瀾宮」是大家熟知的熱門必訪廟宇！想來點甜品，豐原園區附近的「百年老厝酒釀湯圓」能在土厝中品嘗道地滋味，口口入魂。最後美食林立的豐原夜市，獨家菱角酥、清水排骨酥等銅板美味，CP值高又道地，如果你正準備輕旅行，不妨試試花博提案，為春天開啟豐富的感受。