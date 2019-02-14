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宜蘭最新打卡點「兔子迷宮2.0」　彩虹步道新登場

點評：下次來去一下
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▲宜蘭兔子迷宮和 A.Head金醄宴鍋物餐廳。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

超繽紛彩虹階梯。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

每到假日大家往往喜歡到宜蘭出遊踏親，而在員山鄉的兔子迷宮景觀餐廳「A‧maze兔子迷宮」因為有著透明的空中步道觀景台，可以一覽蘭陽平原美景，每到假日粽是滿滿人潮，而現在業者又在旁邊新開了一家鍋物店，停車場的彩虹階梯也帶起了一股打卡熱潮。

▲宜蘭兔子迷宮和 A.Head金醄宴鍋物餐廳。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

兔子迷宮的天空步道

▲宜蘭兔子迷宮和 A.Head金醄宴鍋物餐廳。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲很適合拍照的球池。

這間「A.Head金醄宴」餐廳就在兔子迷宮旁邊，空間寬敞，室內的球池不論大朋友拍照或小朋友玩樂都很適合。而最引人注目的就是停車場的彩虹階梯，站在階梯口由下往上拍真的怎麼拍都美。

▲宜蘭兔子迷宮和 A.Head金醄宴鍋物餐廳。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲彩虹階梯晚上拍也很美。

而A.Head金醄宴的食材選擇也很多，包括日本A5和牛、美國極黑和牛、北海道干貝和波士頓龍蝦等高級食材這裡都有。湯底則有豬骨鮮蔬和川味麻辣可以選，如果點指定套餐還能直接升級「兔子造型麻辣湯底」甚至還會送紅酒和兔子迷宮的入場券。

▲宜蘭兔子迷宮和 A.Head金醄宴鍋物餐廳。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲超豐盛的食材和火鍋。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲宜蘭兔子迷宮和 A.Head金醄宴鍋物餐廳。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲可愛兔子造型湯磚。

雖然目前鍋物店尚在試營運，每開一鍋，就能加399送一隻500公克的波士頓龍蝦，而在3月31日前，只要消費滿499，就能獲贈一張兔子迷宮的當日入園飲料兌換券，用完餐後還能去透明天空步道賞夜景。

A.Head金醄宴
地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號
電話：（03）922-4255
時間：11：00～22：00

關鍵字： 火鍋 兔子迷宮 天空步道 夜景 員山 每食 宜蘭旅遊

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