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國旗有2種掛法！勞動部桃機廣告誤植　讓菲律賓變「戰爭中」

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▲▼菲律賓國旗(圖／當地民眾提供)

▲你知道菲律賓國旗有分2種掛法嗎？（圖／當地民眾提供）

網搜中心／綜合報導

一般來說，各國國旗都只有一種掛法，但在菲律賓，國旗卻有2種掛法。有民眾13日自菲律賓返台，下機後看到勞動部位於桃園機場航廈管制區內的1955勞工諮詢專線廣告，發現勞動部放在廣告內代表菲律賓的國旗為「紅色在上、藍色在下」，身為菲律賓華僑的她表示，該廣告內的國旗掛反了，因為當菲律賓國旗掛為紅色在上，藍色在下時，就代表「戰爭中」。

▲▼勞動部於桃機的燈箱廣告。（圖／菲律賓華僑艾莉謝授權提供）

▲勞動部於桃機的燈箱廣告，將代表菲律賓的國旗掛反了。（圖／菲律賓華僑艾莉謝授權提供）

菲律賓國旗為一個等邊白色三角形，兩側繪有藍、紅兩側，藍色代表忠誠、愛國的精神，紅色代表勇往直前的民族氣概。菲律賓華僑艾莉謝表示，很多人都不知道，其實菲律賓國旗有2種掛法，平時掛法為藍色在上、紅色在下，但當一旦碰上戰爭，國旗就會反過來掛，變成紅色在上、藍色在下，因此透過國旗掛法，就可以知道現在菲律賓的國家狀態。

▲▼菲律賓國旗，勞動部誤植(圖／當地民眾提供)

▲菲律賓國旗平時國旗掛法為藍色在上（如上圖左），戰爭時才是紅色在上（上圖右）。（圖／當地民眾提供；艾莉謝提供)

艾莉謝表示，13日自菲律賓搭機返台，入境桃園機場第一航廈後，發現勞動部在航廈內的廣告燈箱刊登的1955勞工諮詢專線廣告中，代表菲律賓勞工的國旗誤植為「紅色在上、藍色在下」，誤將菲律賓的國家狀態變成戰爭中，因此提醒勞動部可要趕快更換。

關鍵字： 菲律賓旅遊 東南亞旅遊 旅遊知識 勞動部 亞洲旅遊

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