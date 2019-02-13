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我的心又飛去度假了！台東5個必去的IG打卡口袋名單

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▲台東華源海灣。（圖／網友srlan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台東華源海灣。（圖／網友srlan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

好山好水的台東，是旅人想放鬆身心最棒的度假場所，沿著東台灣的海岸線，就有5個讓攝影師與旅客拍都拍不膩的必去景點，無論是再現經典漫畫場景，還是完全沒有電線杆遮蔽，天然的綠山青水與筆直大道，遼闊視野與清新空氣，都讓人沉浸其中。

▲▼台東加路蘭風景區,加路蘭遊憩區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台東加路蘭風景區。（圖／記者蔡玟君攝）

加路蘭遊憩區
加路蘭在阿美族語中意指「洗頭髮的地方」，經過東海岸國家風景區管理處整建，整理出廣闊的綠地，同時請來藝術家，利用漂流木與裝置藝術，例如作品《在海邊看書，好嗎？》就是利用漂流木、玻璃、木板、書等元素，希望讓旅人來到東海岸時能坐下來好好放鬆，聆聽浪花拍打聲，感受徐徐微風吹來，讓心靈充分放鬆。

金剛大道
位於長濱鄉的金剛大道，位在台11線約85公里處的東13鄉道上，筆直的道路從山的那頭向太平洋延伸，且路上完全沒有電線杆遮蔽視野，反而是一望無際的稻田，一條道路就這樣向遠方無限延伸，像是沒有盡頭一般，開闊的視野讓人光看就心情舒暢，也成為許多人拍照取景的必去之地。

▲▼台東「櫻木花道平交道」　太麻里站美景彷彿直通太平洋。（圖／「旅人狂潮就愛趴趴照」提供）

▲台東「櫻木花道平交道」。（圖／「旅人狂潮就愛趴趴照」提供

櫻木花道平交道
媲美日本鎌倉的櫻木花道電車場景，在台東太麻里就能看得到！從太麻里車站往新興部落的方向走大約300公尺，步行時間不用花5分鐘就能抵達，相似度高達9成的經典場景，與碧海藍天與筆直大道相映，彷彿能直通太平洋，是能欣賞藍海美景與日出曙光的好地方，好天氣配上絕美景色，怎麼拍都好看！

▲台中華源海灘。（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中華源海灘。（圖／IG@tpps87212提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

華源海岸
台東太麻里除了金針花、多良車站外，近年還有一處秘密觀海景點在IG爆紅，秘密觀海點「華源海灣」不僅可以居高臨下遠眺太平洋美景，位在華源海灣後方的產業道路上，有好幾個農民灌溉用的水塔，與後方月牙形海灣，前後相映出無邊際泳池的視覺感，彷彿來到遺世獨立的「台版天空之鏡」，吸引許多旅客不顧危險前往拍照。

▲▼台東都歷海灘也有天空之鏡美景。（圖／IG@seaboy181提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台東都歷海灘也有天空之鏡美景。（圖／IG@seaboy181提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

都歷海灘
都歷沙灘是衝浪客最愛的海灘之一，同樣也能拍出天空之鏡美景。最推薦在退潮前後一小時的時候前來拍照，因為此時退潮時無風無浪，海面一片平和，站在淺灘上就會出現夢幻倒影，把整面藍天白雲複製在水面上。

想要成功拍到這片夢幻的天空之鏡，建議可以先上網查詢當日退潮時間，提前一小時抵達，比較容易拍出滿意的照片。當天浪不能太大，趁海灘上還有水的時候拍，都是一些需要注意的小細節。

關鍵字： 台東旅遊

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