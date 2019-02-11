越南廉航「竹子航空」啟航　稅前票價200元台幣起跳

▲越南竹子航空。（圖／Bamboo Airways粉絲頁）

文／麗塔

越南現在多了第五個航空公司！「竹子航空」的加入，航線主要是鄰近的各大城市以及亞洲幾個國家，旅客往返不同地區，現在又多了一個新選擇了。

根據孤獨星球網站，現在到越南，除了越南航空、越南服務航空(VASCO)、捷星太平洋(Jetstar Pacific Airlines)和越捷航空(Vietjet Aviation)之外，增加了竹子航空(Bamboo Airways)。營運初期，主要往返河內和胡志明市，以及幾個海岸城市峴港和富國等等。

雖然竹子航空也有經濟艙和商務艙之分，隨身行李部分只有7公斤，目前大部分的航班還是維持在凌晨以及晚上，但是票價真的很便宜，稅前約200元台幣起跳。



▲越南竹子航空。（圖／Bamboo Airways粉絲頁）

竹子航空1月啟航後，在2019年計畫將飛行網路擴大到37個越南城市，亞洲的部分可能還會飛往日本、韓國、新加坡等地，年底前會延伸自歐洲。

越南航空公司在2018年的表現上面，共載運了500萬名旅客，是世界上觀光業成長快速的國家，光過去10年成長率來到了17.4%。2035年前旅客數可能會達到1億。