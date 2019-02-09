鐵牛三輪車賣肉圓　新竹人都推薦這一家　

▲鷹王肉圓位於新竹空軍基地附近，即使處於非鬧區，依然擁有許多支持者。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹名產除了貢丸、米粉之外還有新竹肉圓也是外地人到新竹要品嘗的料理之一，新竹肉圓這麼多，但若問新竹肉圓的代表，「鷹王肉圓」一定會在排行前三名內，這一家肉圓位於新竹鬧區之外接近空軍基地處，交通不算便利，但是除了朝聖嘗鮮的遊客之外，更多的是新竹在地人的老顧客。

新竹在地人林先生說「吃幾十年了，從小吃到大，就是他的合我的口味」、而從雲林北漂到新竹20餘年的楊先生說「他的味道很有我家鄉雲嘉南的感覺，口味偏甜，肉餡是扎實的瘦肉，配上那一匙蒜泥，我覺得很好吃」，「鷹王肉圓」在一個搭建的鐵皮屋內，空間大約50坪左右，雖然不是高貴的用餐環境，但也不失整齊乾淨，餐車是一台古早時期的「鐵牛三輪車」，檯子上還有一個看起來有點歷史的木架子，搭配抬頭上掛的牌子寫著「販賣歷史：創始民國51年」毫無違和感。

▲鷹王肉圓的口味偏甜，肉圓上的一匙蒜泥可說是畫龍點睛的功臣。（圖／記者陳凱力攝）



老闆一手鐵飯匙一手三岔竹片，兩手一合輕鬆撈出油鍋內的肉圓放在漏勺瀝油，鐵飯匙往肉圓用力切三刀，再用鐵飯匙和三岔竹片把肉圓內的由擠出來放進小瓷碗，一匙醬油膏、一匙鷹王特製甜辣醬最後再一匙蒜泥畫龍點睛，俐落的讓人等不及要大快朵頤一番，一碗肉圓再加一碗骨仔肉湯，老客人都知道，門口的香腸攤也不能放過。

古早味的香腸是鷹王的另一大賣點，特殊的五香味道偏南部口味，老闆說香腸是他們自家特製，當日現灌現烤，不添加亞硝酸鹽防腐，所以香腸顏色沒那麼紅，炭火烤的香腸味道也特別好。

▲客人說，除了肉圓、魚丸骨仔肉湯之外，一定要在點一份鷹王特製的烤香腸才算圓滿。（圖／記者陳凱力攝，下同）

鷹王肉圓營業時間： 10:30至19:00、周三公休

地址：新竹市延平路2段350號