赴日旅客注意！最強寒流侵襲日本　北海道下探-30度

▲北海道出現-30度低溫。（圖／達志影像／美聯社）

旅遊中心／綜合報導

今天（9日）準備前往，或已經身在日本的旅客注意了！受到南岸低氣壓影響，關東地區從9日起開始下雪，東京市中心從9日清晨即開始下雪，日本氣象廳預測，東京市中心積雪量將達5公分，同時提醒受到大雪影響，可能會打亂地鐵、巴士等大眾運輸交通，而受到目前本季最強寒流影響，北海道更有機會出現最低-30度低溫。

▲東京市中心也開始下雪。（圖／達志影像／美聯社）

受到大雪影響，成田機場和羽田機場在9日清晨即取消124個以上航班，受影響旅客人次超過2萬人，但取消航班以國內線為主，成田機場更一度關閉2條跑道，進行除雪和防止跑道結冰的地面作業。

▲東京下雪。（圖／達志影像／美聯社）

受到此次低氣壓影響，東京在9日清晨出現僅有-0.5度低溫，且當日最高溫僅1度。而根據日本氣象廳預測，從即日起至10日清晨為止，關東地區將變成一片銀白世界，東京市中心積雪量將達5公分，鄰近的茨城、千葉縣積雪量將達8公分，栃木県累積積雪量更將高達10公分。

另外，本季最強寒流也侵襲北海道，8日在札幌低溫下探至-12.5度，日本氣象廳預測，這波寒流將持續發威，除札幌最低溫將下探至-15度外，旭川則是-15度、帶廣地區-21度、北見地區-25度，而陸別地區則將出現-30度，提醒即將赴日的旅客注意。

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