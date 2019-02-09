ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

赴日旅客注意！最強寒流侵襲日本　北海道下探-30度

ETtoday旅遊雲

▲▼北海道出現-30度低溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道出現-30度低溫。（圖／達志影像／美聯社）

旅遊中心／綜合報導

今天（9日）準備前往，或已經身在日本的旅客注意了！受到南岸低氣壓影響，關東地區從9日起開始下雪，東京市中心從9日清晨即開始下雪，日本氣象廳預測，東京市中心積雪量將達5公分，同時提醒受到大雪影響，可能會打亂地鐵、巴士等大眾運輸交通，而受到目前本季最強寒流影響，北海道更有機會出現最低-30度低溫。

▲▼東京下雪,淺草寺雷門,淺草雷門,東京雪景。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京市中心也開始下雪。（圖／達志影像／美聯社）

受到大雪影響，成田機場和羽田機場在9日清晨即取消124個以上航班，受影響旅客人次超過2萬人，但取消航班以國內線為主，成田機場更一度關閉2條跑道，進行除雪和防止跑道結冰的地面作業。

▲▼東京下雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京下雪。（圖／達志影像／美聯社）

受到此次低氣壓影響，東京在9日清晨出現僅有-0.5度低溫，且當日最高溫僅1度。而根據日本氣象廳預測，從即日起至10日清晨為止，關東地區將變成一片銀白世界，東京市中心積雪量將達5公分，鄰近的茨城、千葉縣積雪量將達8公分，栃木県累積積雪量更將高達10公分。

另外，本季最強寒流也侵襲北海道，8日在札幌低溫下探至-12.5度，日本氣象廳預測，這波寒流將持續發威，除札幌最低溫將下探至-15度外，旭川則是-15度、帶廣地區-21度、北見地區-25度，而陸別地區則將出現-30度，提醒即將赴日的旅客注意。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 日本旅遊 北海道旅遊 東京旅遊 寒流 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

懶人露營！苗栗3處蒙古包推薦

宜蘭礁溪三大不能錯過經典小吃

信義百貨商圈的6家高級牛排館

高雄在地人特選「一日遊超級懶人包」

北中南15間2018新開幕飯店特搜

追櫻勝地　中和烘爐地山櫻綻放

嚴選北市「5間夜貓咖啡館」療癒身心

台北文青咖哩再+1超大雞腿排推爆

跟著韓市長來吃高雄這12家美食

日本三大療癒系動物景點

熱門行程

最新新聞更多

鐵牛三輪車賣肉圓　新竹人推這家

大陸遊4000有找！　出發無法登船

新北永和寵物親子餐廳！

關島人最愛　墨西哥餐廳大公開

最強寒流襲日　北海道下探-30度

宜蘭必去5間絕美海景咖啡館

台中IG超夯吐司製造所　海洋文青風

北返潮湧現　高鐵今再加開3班車

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366