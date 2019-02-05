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就是今晚！義大利絕美光雕秀點亮台北市府　即日起美到元宵節

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▲▼ 國際級點燈活動「Luminarie」首度正式引進來台 。（圖／業者提供）

▲ 國際級點燈活動「Luminarie」首度正式來台 。（圖／業者提供）

旅遊中心／綜合報導　部分圖片提供：許傑,旅行圖中

春節期間走春可不只有白天！起源於義大利的絕美光雕秀「Luminarie」今年首度來台，在台北市政府前廣場架起高高的光雕長廊，從今天（5日）大年初一晚上6點起點亮，活動將持續至元宵節（2月19日）為止。

▲▼Luminarie,2019台北光之饗宴。（圖／許傑,旅行圖中臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲Luminarie2019台北光之饗宴於日前短暫試燈。（圖／許傑,旅行圖中臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

全聯今年與台北市政府合作，首度正式引進Luminarie光雕裝置藝術展，將台北市政府前市民廣場及仁愛路四段（逸仙路至光復南路口）區域打造成「2019台北光之饗宴」。本次展出由Galleria、Façade、Spalliera三個區域構成，其中「Galleria」位於仁愛路四段，是由4～20多公尺不同間隔的21個拱門，構成全長311米長的光雕隧道。

▲▼Luminarie,2019台北光之饗宴。（圖／許傑,旅行圖中臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲Luminarie壯觀光雕不用出國，在台北就看得到。（圖／許傑,旅行圖中臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

「Façade」是設置在仁愛路四段逸仙路口的大型建築物，呈現華麗、壯觀、雄偉氣氛，高度達22公尺；「Spalliera」位於市民廣場呈ㄇ字型，周長136尺長，高度同樣達22公尺。

「2019台北光之饗宴」將從大年初一開始，於假日下午6點至晚上10點（平日下午7點至晚上10點）進行點燈，現場除了運用23萬3990顆LED燈泡堆疊出的華麗盛大光雕，同時在貝多芬、柴可夫斯基、布拉姆斯等古典著名交響樂的陪伴下，參觀民眾將可進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。

▲▼ 國際級點燈活動「Luminarie」首度正式引進來台 。（圖／業者提供）

▲夢幻光雕秀從即日起點燈至元宵節。（圖／業者提供）

「Luminarie」燈光裝置藝術起源自十五世紀義大利文藝復興期，逐漸發展成為採用木製結構和各種不同顏色的燈泡設計成為具三次元夢幻空間的藝術傑作，台灣旅客最為熟知的，就是每年12月固定於日本神戶舉辦、已有24年歷史的Luminarie光雕活動，此次則是首度移師台灣，且是由神戶燈節同一位義大利設計師負責設計，讓台灣民眾不用特別出國，就能看到絕美光雕。

關鍵字： Luminarie 台北光之饗宴 台北市政府 全聯 台北市旅遊 春節旅遊

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