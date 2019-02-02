春節全台8家主題樂園優惠門票懶人包　這2家12歲以下免費



▲六福村樂園。（圖／記者于佳云攝）



旅遊中心／綜合報導

春節假期從今(2)日開始長達9天，大人與小孩都放假，全台樂園紛紛推出各種優惠搶客，其中台中麗寶樂園、劍湖山世界主題樂園提供12歲以下免費優惠，而高雄義大遊樂世界則是12歲以下兒童只要50元。

六福村主題樂園：春節全面優惠票499元(原價$999)，活動期間至六福村現場購票，即享優惠價。此外，只要今年40歲的當日壽星，或結婚40周年紅寶石婚、當爸媽40周年、畢業40年的同學們通通免費入園，當月壽星則享門票半價優惠。

台中麗寶樂園：除了春節期間提供12歲以下免費外(須搭配現場購買全票一張)，ibon也有提供"雙人麗寶樂園"套票優惠1099元。(原價1800元)

九族文化村：出示學生證即享優惠價650元(原價850元)；學生揪團4人以上，出示特惠憑證加學生證，即享優惠價550元(原價850元)。

劍湖山世界主題樂園：108年1月19日-2月10日，12歲以下孩童免費入園，但一位孩童須搭配一位家長現場購票。中午12點後現場購票只要399元(成人)。

高雄義大遊樂世界：2月1日~2月10日期間限定，12歲以下兒童只要50元。

西湖渡假村：2／5日～2／10日生肖屬豬遊客，門票半價200元。

小人國主題樂園：未滿3歲免費入園(請攜帶健保卡)、6歲以上(含大人)優惠價499元 、3歲以上未滿6歲、65歲以上享優惠價399元

小叮噹科學主題樂園：春節期間全票優惠價350元，學生票、兒童票優惠價320元。



▲劍湖山世界。（圖／劍湖山提供）