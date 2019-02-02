ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

春節全台8家主題樂園優惠門票懶人包　這2家12歲以下免費

ETtoday旅遊雲

▲六福村,樂園。（圖／記者于佳云攝）
▲六福村樂園。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

春節假期從今(2)日開始長達9天，大人與小孩都放假，全台樂園紛紛推出各種優惠搶客，其中台中麗寶樂園、劍湖山世界主題樂園提供12歲以下免費優惠，而高雄義大遊樂世界則是12歲以下兒童只要50元。

六福村主題樂園：春節全面優惠票499元(原價$999)，活動期間至六福村現場購票，即享優惠價。此外，只要今年40歲的當日壽星，或結婚40周年紅寶石婚、當爸媽40周年、畢業40年的同學們通通免費入園，當月壽星則享門票半價優惠。

台中麗寶樂園：除了春節期間提供12歲以下免費外(須搭配現場購買全票一張)，ibon也有提供"雙人麗寶樂園"套票優惠1099元。(原價1800元)

九族文化村：出示學生證即享優惠價650元(原價850元)；學生揪團4人以上，出示特惠憑證加學生證，即享優惠價550元(原價850元)。

劍湖山世界主題樂園：108年1月19日-2月10日，12歲以下孩童免費入園，但一位孩童須搭配一位家長現場購票。中午12點後現場購票只要399元(成人)。

高雄義大遊樂世界：2月1日~2月10日期間限定，12歲以下兒童只要50元。

西湖渡假村：2／5日～2／10日生肖屬豬遊客，門票半價200元。

小人國主題樂園：未滿3歲免費入園(請攜帶健保卡)、6歲以上(含大人)優惠價499元 、3歲以上未滿6歲、65歲以上享優惠價399元

小叮噹科學主題樂園：春節期間全票優惠價350元，學生票、兒童票優惠價320元。


▲劍湖山世界。（圖／劍湖山提供）

關鍵字： 旅遊情報 主題樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

6家一個人也可以享用的火鍋美食

過年必去北台灣7間財神廟

三重新開「芋泥起士蛋吐司」才35元

浪漫走春不花錢！全台7大花海

不只老街！淡水6景點一日遊攻略

全台「3處新發現落羽松林」美得醉心

台北信義區新開幕的4家港式美食

搶先看！桃園「50米長滾輪溜滑梯」

台中春節免費搭熱氣球

桃園隱藏版吐司有爆餡芋泥熔岩起司

熱門行程

最新新聞更多

台南雙層貨櫃屋咖啡廳新開幕！

這2家主題樂園過年12歲以下免費

南投小白宮大變身！貓奴要顧好荷包

無雷！台北就能吃超精緻日本料理

野柳風景區　加強車輛總量管制

抗排隊人潮！桃機4個省時小撇步

春天來了！陽明山櫻花綻放

嘉義超夯霜空珈琲　用美形容也不夠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366