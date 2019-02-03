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日本四國極致賞櫻+海景體驗 搭六星級列車出發

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文／七逗旅遊網　

日本四國有個海景控一定要知道的藍色天堂─伊予灘，欣賞這片海岸線最好的方式，就是搭乘觀光列車「伊予灘物語」出發，春天，沿路上的藍色海景將染上夢幻的粉色，是同時賞櫻、看海景的絕佳地點。

▲▼ 。（圖／翔笙旅行社提供）
▲翔笙旅行社特別安排在星級的觀光列車「伊予灘物語」上吃早餐、配美景。（圖／翔笙旅行社提供）

想來點特別的賞櫻體驗？那就搭六星級的觀光列車伊予灘物語出發！伊予灘物語外觀相當亮眼，漸層的暗紅色系、金色調相互搭配，讓人聯想到伊予灘美麗的夕陽。沿途還能親身感受愛媛縣居民熱情的歡迎，濃厚的人情味讓人對這裡的好感度大大提升。這段路途中，下灘站的風光尤其美麗，還曾是「青春18車票」海報的拍攝地點，吸引全世界的攝影迷到此一遊。當列車行經櫻花林，微風拂過，窗外恰好下起的櫻花雨夢幻又迷人。

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▲抵達千光寺展望台，你會看到安藤忠雄設計的尾道市立美術館，四周被櫻花海包圍。（圖／shutterstock.com提供）

以「尾道拉麵」出名的尾道，也有個看海的好地點─千光寺。先搭纜車往上移動，尾道的山、海、市區景觀、粉嫩的點點春櫻全逃不過你的雙眼。這裡還有條氣質滿分的文學小道，一路上除了能賞秀麗的風光，路邊的石頭也藏著小驚喜，刻上了文青味十足的日文詩詞。

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▲搭乘遊船，近距離感受大步危溪谷之美。（圖／翔笙旅行社提供）

喜歡玩秘境，絕對別錯過日本三大秘境之一的祖谷溪！吉野川貫穿了四國山脈，進而切割出大步危、小步危峽谷，形成天然的秘境溪谷。在溪流的沖刷下，兩側的山崖峭壁、岩石變得相當奇特，甚至還有長的像獅子、蝙蝠的岩石。在這裡搭船，是近距離欣賞這片水上風光的最佳方式。另外，祖谷溪上除了這些天然美景，還有一座過去留下來的蔓藤橋。據說平氏為了躲避源氏的追殺，搭了隨時可以斬斷追兵去路的蔓藤橋。走在橋上，可以透過明顯的間隙看見底下湍急的溪流，既刺激又令人心驚膽跳。

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▲挑戰踏上祖谷溪上的蔓藤橋。（圖／翔笙旅行社提供）

翔笙旅行社在限定行程中，安排入住日本最古老的名湯─道後溫泉區，帶給你最經典的湯泉饗宴。春天在道後溫泉街散步，別忘了到地標少爺音樂鐘、道後溫泉本館逛逛，還能看見路邊盛開的櫻花喔！

推薦行程：
▲季節限定！僅此一團〈花舞四國.伊予灘物語.道後溫泉.祖谷祕境五日〉►►►

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關鍵字： 七逗 日本 四國 伊予灘 賞櫻 觀光列車 海景 翔笙旅行社

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