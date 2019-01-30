林鐵處大秀創意　「1314《初日》列車」帶你漫遊阿里山

▲▼ 林鐵處「1314《初日》列車」帶民眾漫遊阿里山。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處去年「紅色聖誕列車」專案頗受好評，西洋情人節再推出「1314《初日》列車」主題列車，帶領遊客前往探尋《初日》電影場景，更出動蒸汽機關車與檜木車廂陪伴遊客共度情人節，是林鐵首度推出與電影同名的列車行程，期待參與此次主題列車行程的旅客，在林鐵「緩慢悠活」的氛圍裡，重溫與身邊旅伴相遇的第一天~人生如若初見，日日都是情人節。

「1314《初日》列車」以開行日期「一生一世」為諧音，林務局預計於情人節前夕（2月1日）首度公開的林鐵主題微電影《初日》命名，將帶領民眾前往祝山站、沼平站、阿里山站、二萬平站、阿里山賓館及神隱少女隧道等電影拍攝經典場景，並乘坐復古檜木車廂，於山櫻初綻的林間，體驗男女主角相遇於阿里山的浪漫氛圍。

遊客可自由選擇參加2天1夜愜意行並入住阿里山賓館，或者2月13日、2月14日單日不住宿方案。2月13日單日遊程費用1,600元/人、2月14日單日遊程費用900元/人、2月13-14日雙日遊程費用依所選方案為6,900-9,200元/人。參與雙日遊程者可獲贈市價300元的限量發行「林鐵通車106週年紀念雙車票」1套。

林鐵及文資處黃處長妙修表示，林鐵將陸續推出季節或主題限定遊程，陪伴遊客度過生命中每個重要節日，讓大家的每段甜蜜回憶都有林鐵身影存在，建構新型的林鐵全民記憶。

「1314《初日》列車」自1月30日下午3點起開放網路報名至2月9日截止，報名網址如下：2月13日單日遊程https://goo.gl/1n7QTp、2月14日單日遊程https://goo.gl/V6VnR5 、2月13-14日雙日遊程https://goo.gl/B36oP2。

相關資訊可至林鐵及文資處官網https://afrch.forest.gov.tw或fb粉絲團https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan查詢，或洽詢05-2779843#252李小姐。