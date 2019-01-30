龜吼漁夫市集新年送加菜金！買海鮮嗑萬里蟹　順遊東北角

▲龜吼漁港迎新年送加菜金。（圖／記者黃克翔攝）

旅遊中心／綜合報導

過年為自己加菜吃好料！龜吼漁夫市集歡慶新年，初一（2月5日）到初五（2月9日)）每日限量提供20份百元紅包加菜金，只要身分證字號有2019等4個數字的幸運民眾就有機會獲得，讓民眾採買尚青的海產為年菜加分，歡度新年賀新春。



龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，由在地船家進港後直營開店販售，提供新鮮的生鮮海產，更以盛產新北特產「萬里蟹」聞名全臺。過年期間主打顏色鮮豔、肉質細嫩的花蟹，以及充滿濃郁海味的貢寮鮑等產品，另外也提供白鯧、透抽、大蝦、石斑等各式漁貨，烹調成年菜大器又美味，象徵豐收平安發大財。

▲一年四季都可以吃到萬里蟹。（圖／取自新北市農業局網站）

龜吼漁夫市集營業時間僅除夕(2月4日)提早於中午12點休市，初一後即恢復10:30至17:30的正常營業，今年為了與民眾一起歡慶新年，更加碼舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五凡身分證字號中有2019等4個數字同時出現至少1次，不限出現順序，就可持身分證明到市集管理室領取百元紅包折價券1張，每日限量20份，每人限領1次，只要在市集消費滿一千元，現場就能折抵一百元，讓民眾開心享用當地最優質的海產。

▲龜吼漁港買新鮮海產。（圖／記者黃克翔攝）



農業局長表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮漁貨，全年都產萬里蟹，而且春節期間的萬里蟹，肉質更加緊實Q彈，推薦民眾作成熱騰騰的火鍋圍爐慶團圓。採買完海產後，民眾還可到維納斯海岸線欣賞美麗海岸風光，或是驅車前往野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，祈求闔家平安。