柯南、魯邦三世一次擁有！日本環球影城必買3款爆米花桶

▲日本環球影城推出柯南和魯邦三世造型爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城每年年初開始的盛大系列活動「Cool Japan」今年迎來5週年，活動內容也比往年更加盛大！除了全新設施的期間限定遊樂設施外，周邊商品也是一大焦點。今年日本環球影城特別推出3款期間限定款爆米花桶，包括柯南還有魯邦三世，收集控絕對不能錯過！

▲柯南款爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

▲怪盜基德爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

柯南／怪盜基德爆米花桶

日本環球影城各種設計造型爆米花桶一直以來都是園區人氣周邊之一，2019年在名偵探柯南設施區域以今年主題推出「柯南／怪盜基德爆米花桶」，方形如小型公事包的設計，柯南款以經典的藍色西裝搭配紅色蝴蝶結，而怪盜基德款則是白色西裝搭配紅色領帶，下方則綴以磚牆圖案的鍊帶，融合漫畫與動畫的經典元素，讓人一眼就能分辨，立刻成為IG洗版對象。

▲魯邦三世爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

魯邦三世爆米花桶

日本環球影城Cool Japan系列活動今年迎來5週年，因此日本環球影城首次推出「魯邦三世主題雲霄飛車」結合VR與室內型雲霄飛車，讓粉絲跟著魯邦三世一起冒險。

在周邊商品方面，園方也推出魯邦三世造型爆米花桶，以黃色金龜車造型，裡面是正在開車的魯邦三世與神槍手次元大介公仔，像是載著一整桶的爆米花去探險一樣，酷炫又有趣，放在家裡當作擺飾也很有特色，因此成為粉絲收藏的對象。

日本環球影城每年期間限定的大型系列活動「Universal Cool Japan 2019」，為紀念五週年，園方宣布將擴大實施，將活動日期延長為8個月，包從2019年1月18日為止持續至8月25日為止，比往年還多2個月時間可以體驗。