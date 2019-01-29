ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

柯南、魯邦三世一次擁有！日本環球影城必買3款爆米花桶

ETtoday旅遊雲

▲▼日本環球影城爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

▲日本環球影城推出柯南和魯邦三世造型爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城每年年初開始的盛大系列活動「Cool Japan」今年迎來5週年，活動內容也比往年更加盛大！除了全新設施的期間限定遊樂設施外，周邊商品也是一大焦點。今年日本環球影城特別推出3款期間限定款爆米花桶，包括柯南還有魯邦三世，收集控絕對不能錯過！

▲▼日本環球影城爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

▲柯南款爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

▲▼日本環球影城爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

▲怪盜基德爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

柯南／怪盜基德爆米花桶
日本環球影城各種設計造型爆米花桶一直以來都是園區人氣周邊之一，2019年在名偵探柯南設施區域以今年主題推出「柯南／怪盜基德爆米花桶」，方形如小型公事包的設計，柯南款以經典的藍色西裝搭配紅色蝴蝶結，而怪盜基德款則是白色西裝搭配紅色領帶，下方則綴以磚牆圖案的鍊帶，融合漫畫與動畫的經典元素，讓人一眼就能分辨，立刻成為IG洗版對象。

▲▼日本環球影城爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

▲魯邦三世爆米花桶。（圖／日本環球影城提供）

魯邦三世爆米花桶
日本環球影城Cool Japan系列活動今年迎來5週年，因此日本環球影城首次推出「魯邦三世主題雲霄飛車」結合VR與室內型雲霄飛車，讓粉絲跟著魯邦三世一起冒險。

在周邊商品方面，園方也推出魯邦三世造型爆米花桶，以黃色金龜車造型，裡面是正在開車的魯邦三世與神槍手次元大介公仔，像是載著一整桶的爆米花去探險一樣，酷炫又有趣，放在家裡當作擺飾也很有特色，因此成為粉絲收藏的對象。

日本環球影城每年期間限定的大型系列活動「Universal Cool Japan 2019」，為紀念五週年，園方宣布將擴大實施，將活動日期延長為8個月，包從2019年1月18日為止持續至8月25日為止，比往年還多2個月時間可以體驗。

關鍵字： 日本環球影城 大阪旅遊 日本旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

小哈被欺負嚇得縮在桌底　汪姐氣炸「肉身扛起」阿金報仇

推薦閱讀

全新魔法秀、小小兵迎賓！2019日本環球影城三大必玩系列活動

全新魔法秀、小小兵迎賓！2019日本環球影城三大必玩系列活動

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019日本出入境托運行李限制懶人包

全台8間必拜財神廟懶人包

全台第一家餐廳內就可搭小火車

走春必去的宜蘭5條經典玩樂路線

20輛型格餐車將出現在埔心牧場

「台北人的胃」寧夏夜市必吃美食

台南美術館2館開幕超美新地標！

業者出錢！花蓮旅遊補助延長至6／28

彰化新開貨櫃屋親子餐廳有吃有玩

石碇超幽靜無菜單料理！採全預約制

熱門行程

最新新聞更多

日本海關收緊出入境行李限制

台中第三座！北區中正公園滑板場啟用

甩尾車賽車主題餐搬到南港

2019日本環球影城必買3款爆米花桶

太夯了！在地人才知道的「啞巴餅」

東京最新「隱形列車」3月中上路

台北繽紛花季　過年賞花走春去

超美拍！新北「公佈1日遊走春景點」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366