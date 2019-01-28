2019日本出入境登機、托運行李限制　每人禁帶2kg↑化妝品

▲日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

長達9天的農曆春節連假即將到來，許多人都會趁此長假出國玩。日本是台灣人的出國首選，但你知道出入境日本有哪些可以帶、哪些不能帶嗎？日本國土交通省整理出一份2019年手提行李與托運行李限制，其中包括化妝品總量不得超過2公斤、且不得攜帶酒精濃度超過70%的酒類出境。

▲日本國土安全省針對托運和登機行李有新規定。（圖／記者蔡玟君攝）

許多海外旅客到日本購物，最愛買的就是美妝保養品與藥品，以及酒類與電器，針對這些品項日本國土交通省均有列出詳細的規定：

▲藥妝也有限制。（圖／記者季相儒攝）

化妝品

根據日本國土交通省規定，每位旅客攜帶的每件化妝品的容量、重量不得超過0.5公升或0.5公斤，且總重量不能超過總量2公升或2公斤。受此規範的化妝品包括美甲用品（如指甲油、去光水）、美髮用品（如噴霧型髮蠟、染髮劑等）、皮膚保養品（如防曬、洗臉產品、化妝水）、各種清潔劑、家庭用洗劑等，均在此限。此外，若是漂白劑或是除菌劑的成分含有「塩素系」與「混ぜるな危険」標示，均禁止託運或是帶上飛機。

▲日本蚊蟲止癢產品也是台灣人最愛買的物品之一。（圖／記者陳世昌攝）

醫藥品

針對消毒劑、蚊蟲叮咬止癢液、蚊蟲叮咬止癢噴霧、防蚊液、消炎止痛劑等，每位旅客攜帶的每一件上述相關產品容量、重量不得超過0.5公升或0.5公斤，且總重量不能超過總量2公升或2公斤。

▲日本酒也是旅客很喜歡攜帶回台的伴手禮 。（示意圖／記者蔡玟君攝）

酒類

日本酒也是許多旅客喜愛帶回家的熱門伴手禮，針對酒類共有3種不同分類：

1.酒精濃度24%以下的酒類，可以托運也可以帶上飛機。

2.酒精濃度24%以上，但70%以下的酒類，可以托運也可以帶上飛機，但總量不得超過5公升。

3.酒精濃度70%以上酒類，則禁止帶出境。

其他液體類

日本國土交通省也提醒，包括殺蟲劑、油漆、農藥、鹽酸、漂白劑、黏著劑、汽油、稀釋液、去漬油等液體，全部都禁止用任何形式攜帶出境。

▲3C用品示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）

攜帶型電子產品（鋰電池）

若是電子產品本體的鋰電池重量在2公克以下，可以放入托運行李中托運，但為了避免在運送中可能會碰撞，因此需自行放入公事包或用衣服包住，且必須完全關機（不能是待機狀態），但如筆記型電腦等鋰電池重量在2公克至8公克之間，則不能托運。

而電捲棒、離子夾等美髮用具只要含有鋰電池，均禁止攜帶出入境，但若是鋰電池屬於可以另外拔出的話，則可以將電池拔出後以托運或是放在隨身行李內登機，拔出的鋰電池則一定要放在隨身行李中；插電式捲髮器則可以托運，也可以放在隨身行李內。

食品類

目前所有未附檢查證明的肉製品均禁止攜帶出境日本，台灣目前也禁止攜帶肉類產品入境。