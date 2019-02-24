沙鹿台式復古風彩繪村超好拍！壁畫巷弄間重拾懷舊記憶

點評：好有趣呢

▲台中沙鹿美仁里彩繪村。（圖／小豬婷婷玩味生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

許多前往韓國旅遊的朋友，都會特地前往彩繪村，想像自己是韓劇的主角拍照留念。台中沙鹿也有屬於台灣的彩繪村，且是帶有古早時代的歷史懷舊風格。

沙鹿的美仁里彩繪村，走的是台灣在地風情的圖案，像是柑仔店、旗袍店等，並融入街景中，也好不少是許多互動式拍照的場景。水果行、戲院、藍綠色外牆的酒家和雜貨店的彩繪都是大家超愛拍的點。

▲互動式的戲院彩繪。

除了彩繪村之外．一旁的李小兒科診所也是拍照熱點。診所外觀依然是舊古蹟的老房子，一旁的圍牆也被畫上了圖畫。有Q版的醫生、拿著大支針筒的護理師等等，彷彿都從牆壁裡面跑出來一般。

▲保留古蹟建築的小兒科診所。

▲診所旁的彩繪牆。

美仁里彩繪村，就在沙鹿的光田醫院對面，有很多巷子可以進去，範圍並不大。周邊也是沙鹿的鬧區，要找東西吃也非常方便。附近也有幾處停車場可以停車。

▲古早的蔬果行。

關於美仁里名稱由來，據說這附近早期較屬於風化區，因此有不少「美人」在此出沒，後來就直接取其諧音為美仁里。而這裡也有黑貓大酒家的彩繪牆。也要提醒來彩繪村拍照的朋友們，由這邊依然是屬於住宅區，是居民的生活環境，因此遊客到此不要大聲喧嘩更甚亂丟垃圾，保持良好環境給其他遊客和居民們。

▲來這邊拍照要記得維持良好環境。

沙鹿美仁里彩繪村

地址： 433台中市沙鹿區中正街美秀巷1號