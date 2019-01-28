23分鐘高空煙火、國際花車表演！香港新年環球派對精彩登場

▲香港新年有接連登場的熱鬧活動。（圖／香港旅遊發展局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

在多采多姿的香港過年，就像到了一場結合中西、新舊文化碰撞的環球派對。今年除了初一有獲《孤獨星球》雜誌推薦為全球最值得欣賞的娛樂盛事之一「新春國際匯演之夜」打頭陣外，去年甫推出就大受好評的「閃耀維港燈影節」更以「愛與浪漫」為主題新增七大藝術展品，或是也可以選擇登高望遠等傳統農曆習俗為自己來場開運之旅。今年農曆年假還沒決定要去哪，不妨考慮獨具歡樂氣氛又有濃濃年味的香港，感受不一樣的年節氛圍。

▲長達23分鐘的高空煙火。

香港農曆過年融合了東方及西方的特色，其中最受矚目的香港賀歲巡遊─「新春國際匯演之夜」，也是新春來港旅客引頸期盼的焦點。今年新春遊行將於農曆大年初一（2月5日）晚間8時舉行，雲集全球多個知名表演團隊及世界紀錄保持者參與，為旅客送上連串具娛樂性及高難度的演出。

▲來自各國的精彩表演連番登場。

賀歲巡遊延續去年「開年 開運 開心」主題，這次將有9部花車、25支國際隊伍參與演出，包括：美國「Hiplet Ballerinas」將獻上糅合「嘻哈x芭蕾」這種引領潮流的現代舞蹈；「美國達人秀」菲律賓男子組合「Junior New System」，將穿上其標誌性的高跟鞋邊跳勁舞、邊展現空翻技巧；來自奧地利的雜技團「The Freaks Acrobatic Show」，亦會以高難度的表演吸引觀眾目光。

香港今年獲好評的「閃耀維港燈影節」，即日起新增7項全新「愛與浪漫」之主題展品，包含來自匈牙利的巨型鬱金香燈光藝術裝置、香港在地藝術家作品「愛的幾何」，另外也有來自日本的藝術家設計具互動元素的魔法光影鳥群藝術作品等，成了最佳IG打卡熱點。

▲各種大型燈光裝置藝術成了最佳打卡點。

香港農曆過年除了擁有濃濃年味外，也有不同於台灣的過節體驗，除夕夜可以感受滿滿的人潮湧向街頭最後大採買，或是品嚐正港的特色盆菜美食；除了大年初一花車巡遊，大年初二更不能錯過維多利亞港的高空煙火，長達2３分鐘的高空煙火秀保證讓你目不轉睛；大年初三也可以選擇賽馬試試手氣或轉動車公廟風車求好運，最後再來趟祈福登高行程，不論是大嶼山看擁有全球最高戶外青銅坐佛，或是去香港最高峰大帽山健行，新的一年為自己開啟一整年的好運氣。

想到香港過新年，雄獅旅遊、東南旅遊和燦星旅遊分別推出新春自由行，三天11,099元起。更多關於香港過年與國際燈光藝術展詳情，可以上香港旅遊局官網查詢：Discoverhongkong.com