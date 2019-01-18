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最歡樂的年味！香港迪士尼迎新春　50款獨家賀歲商品搶先看

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▲香港迪士尼樂園新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲香港迪士尼樂園迎新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

旅遊中心／綜合報導

最有年味的迪士尼歡樂登場！香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）即日起至2019年2月24日，在樂園各處準備了一系列全新賀歲美食及節日主題商品，美國小鎮大街更換上喜慶的節慶裝飾。而爲迎接豬年來臨，三隻小豬與穿上全新賀歲服飾的米奇和眾多迪士尼朋友，將在樂園向遊客拜年。此外，於2月5日至9日（大年初一至初五）期間入園，還可獲得新年紅包。

▲香港迪士尼樂園新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲迪士尼角色們穿上賀年新裝。

相信大家都喜愛三隻小豬以草屋、木屋和磚屋對抗大灰狼的經典故事，而豬年駕到，又怎能少了來自經典故事的三隻小豬？新春期間，遊客可在幻想世界的夢想花園與三隻小豬見面，此外，樂園新春氣氛濃厚，張燈結彩的街道、花團錦簇的佈置，寓意福氣臨門，諸事美滿，是拍攝新春全家福的絕佳背景。

▲香港迪士尼樂園新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲▼過年到迪士尼拍照打卡還能領紅包。

▲香港迪士尼樂園新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

為迎接農曆新年來臨，城堡前的廣場舞台將每天上演兩次由財神高飛與表演者共同呈獻的全新奇妙時刻「財神高飛賀新歲」，並在輕快又耳熟能詳的賀歲歌曲下，與親友陶醉在濃厚的新春歡樂氣氛中。米奇、米妮和好友唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、奇奇、蒂蒂、Duffy、ShellieMay、StellaLou及Gelatoni等，則會穿上全新賀歲裝扮向大家恭賀拜年，合影留念。

▲香港迪士尼樂園新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲財神高飛賀新歲表演節目。

除了精彩活動，香港迪士尼亦會於樂園及酒店推出共60款賀歲佳餚，包含豐盛套餐與精緻點心，賓客可以在巿集餅店享用「金元寳」造型美點、「元寶布甸杯」、「年年有餘」和「吉星慕絲杯」等特色點心。當然也別忘了買份新年禮物，香港迪士尼推出逾50款全新獨家佳節限定商品，包括玩偶、春節裝飾品、服裝、文具、徽章和家居擺設等，琳琅滿目。

▲香港迪士尼樂園新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲迪士尼特色年菜。

▲香港迪士尼樂園新年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲多種周邊商品超好買。

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 香港迪士尼樂園

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