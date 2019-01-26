影／九份私人停車3hr噴600元　新北查「無合法執照」罰1.5萬

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記者郭世賢／新北報導

新北市一對夫妻日前開車到九份遊玩，事後在臉書控訴一處私人停車場，停車場業者講定「1次200元」，收錢時，卻改口「1小時200元」，氣得她揚言「再也不去九份」。新北市交通局會同警方突擊稽查後，發現業者確實沒有明訂收費標準，且已有4次之多，當場依法「未領有合法停車場執照卻營業」，開罰1.5萬元罰鍰，並要求限期改善。

▲ 九份私人停車3hr噴600元，新北查「無合法執照」罰1.5萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

遊客在臉書氣憤表示，當時她一直問業者怎麼收費，但對方遲遲不回應，過很久才丟下一句「1次200元」。她心想假日景點一位難求，這個價格在所難免，便應業者要求留下鑰匙。沒想到，2個多小時後，她和老公回來取車，業者卻改口解釋「1次是指1小時」，所以一共要收600元，讓她當場傻眼，氣得直呼，這輩子不再去九份了。

遭指控的業者反駁說，客人在停車時，對停車價格都講得很清楚，停車單上也會註明車號、停車時間與價錢，當時這對夫妻並沒有跟業者反應任何問題，至於車上零錢不見，停車場內有監視器畫面，他希望該夫妻可提供車牌號碼，並報警處理，不要隨意在臉書放話，影響到停車場生意，卻又提不出證據，不排除提告。

這家私人停車場業者也向記者訴苦，真的不知道是哪一位，如果有糾紛，當天就會處理，不會鬧成這樣；對於市府罰款，也會去繳，「不然能怎麼樣？」

▲ 業者反駁說，客人在停車時，對停車價格都講得很清楚。

新北市交通局人員會同轄區警方上門突擊稽查，交通局表示，該業者平日與假日收費標準不同，也未取得「停車場營業登記證」，稽查人員蒐證後，發現業者沒有明訂收費標準，也未在現場公告費率，意圖使民眾產生混淆，加上這次已是第四次違反規定，因此依《停車場法》第25條開罰1.5萬元，同時造冊列管加強稽查，並責令限期改正。

新北市交通局表示，九份地區觀光人潮眾多，為提供民眾優質停車環境，於農曆春節前新北市政府交通局會同警察局瑞芳警分局等單位，針對九份老街周邊私人停車場業者辦理聯合稽查，針對停車場經營、停車費率標示、違規攬客部分蒐證及勸導。