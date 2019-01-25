ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

藝奇台中大墩店、福雅店用餐打卡　2/3前限定套餐88折

ETtoday餓勢力

▲即日起至台中大墩店、台中福雅店用餐，於FB或IG拍照打卡即享原價698元的新日本料理套餐88折優惠 。（圖／王品集團提供)
▲1月25日~2月3日起至台中大墩店、台中福雅店用餐，於FB或IG拍照打卡即享原價698元的新日本料理套餐88折優惠 。（圖／王品集團提供，以下同)

旅遊中心／綜合報導

台中人注意囉！藝奇新日本料理歡慶台中大墩店喬遷開幕，推出全台獨家在地優惠，1月25日~2月3日至台中大墩店、台中福雅店用餐，於FB或IG拍照打卡，新日本料理套餐就能有88折優惠(另加10%服務費)；藝奇更首度攜手好鄰居卡啡那大墩店，凡於活動期間內，持卡啡那大墩店消費發票到藝奇大墩店消費，同步享新日本料理套餐88折優惠。

▲藝奇台中大墩店店裝。(圖／王品集團提供)
▲藝奇大墩店店裝。

▲藝奇台中大墩店店裝。(圖／王品集團提供)
▲藝奇台中大墩店店裝。(圖／王品集團提供)

▲藝奇台中大墩店店裝。(圖／王品集團提供)
▲藝奇台中大墩店店裝。(圖／王品集團提供)

為提供顧客更好的用餐體驗，藝奇大墩店於1/25遷點至大墩路近公益路口的黃金地段，新店除了可品嚐到融入現代飲食文化的新型態創意日料，在空間體驗上，開放式廚房讓顧客在用餐過程中與感受料理零距離，提供吧檯坐席和獨立桌席，可以邊看日本料理師傅在眼前做菜邊享用餐點，也有3間獨立式包廂，也可配合商務用餐、活動包場、餐酒會等場地需求。

藝奇台中大墩店
訂位專線：04-2320-2511
地址：台中市南屯區大墩路573號2F(近公益路)

藝奇台中福雅店
訂位專線：04-2461-6022
地址：台中市西屯區福雅路95號(近福科路口)

關鍵字： 美食快訊 藝奇

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新竹漂浮地球直徑7公尺還會發光

全台最大向日葵迷宮27日開園

雲林甩尾車場　不當兵也能開戰車！

倒數1天！「豬」隊友免費爽喝1個月

太平雲梯2月5日夜間登橋試營運

全台最好玩飯店有室內賽車、水樂園

新北三重古早味知高飯蹄膀入口即化

北台灣最美海岸線一日遊提案

台灣第一座室內常溫滑雪場！

桃園人憑證到桃園八色烤肉平日8折

熱門行程

最新新聞更多

蟹膏呈現鮮藍色　水試所：免驚！

台中5家餐廳　浪漫夜景一次看個夠

加航限時促銷　西雅圖來回1萬2起

基隆周家這個「蛋餅」不是蛋餅！

走進秘密微醺大酒店初體驗

屏東避寒Go！熱博會27區通通免費

巴拉望一島一飯店隱世之旅

樂高迷看過來！藏身巷內的積木餐廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366