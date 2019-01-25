藝奇台中大墩店、福雅店用餐打卡　2/3前限定套餐88折



▲1月25日~2月3日起至台中大墩店、台中福雅店用餐，於FB或IG拍照打卡即享原價698元的新日本料理套餐88折優惠 。（圖／王品集團提供，以下同)



旅遊中心／綜合報導

台中人注意囉！藝奇新日本料理歡慶台中大墩店喬遷開幕，推出全台獨家在地優惠，1月25日~2月3日至台中大墩店、台中福雅店用餐，於FB或IG拍照打卡，新日本料理套餐就能有88折優惠(另加10%服務費)；藝奇更首度攜手好鄰居卡啡那大墩店，凡於活動期間內，持卡啡那大墩店消費發票到藝奇大墩店消費，同步享新日本料理套餐88折優惠。





▲藝奇大墩店店裝。





▲藝奇台中大墩店店裝。(圖／王品集團提供)





▲藝奇台中大墩店店裝。(圖／王品集團提供)



為提供顧客更好的用餐體驗，藝奇大墩店於1/25遷點至大墩路近公益路口的黃金地段，新店除了可品嚐到融入現代飲食文化的新型態創意日料，在空間體驗上，開放式廚房讓顧客在用餐過程中與感受料理零距離，提供吧檯坐席和獨立桌席，可以邊看日本料理師傅在眼前做菜邊享用餐點，也有3間獨立式包廂，也可配合商務用餐、活動包場、餐酒會等場地需求。

藝奇台中大墩店

訂位專線：04-2320-2511

地址：台中市南屯區大墩路573號2F(近公益路)

藝奇台中福雅店

訂位專線：04-2461-6022

地址：台中市西屯區福雅路95號(近福科路口)