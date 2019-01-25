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世上「最後處女地」飛去巴拉望看海放空　一島一飯店隱世之旅

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▲菲律賓巴拉望。（圖／品冠旅遊提供）

▲菲律賓巴拉望度假天堂。（圖／品冠旅遊提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

9天年假到處都是遊客，想飛去人煙稀少的島嶼清淨一下嗎？全菲律賓人口密度最低的地方就在巴拉望群島，被譽為最後的天堂處女地，是放空的絕佳地點，從台灣直飛只要2.5小時航程，更有許多一島一飯店的寧靜奢華遊程。

品冠旅行社協理簡憲進表示，巴拉望是被菲律賓政府禁止大規模開發的自然保護區，擁有超過56%的土地是原始森林及紅樹林、連海釣都禁止，所有自然生態都被嚴格保護，被譽為最後天堂處女地也因如此。原始的自然風貌對大都市旅客來說是絕對吸引力。

▲菲律賓巴拉望。（圖／品冠旅遊提供）

▲清澈見底的巴拉望海域是潛水客的天堂。

美麗的自然景觀讓旅人驚嘆聲連連，聖保羅國家公園境內的地底河流（Underground River），這條地底河流在1999年被選為世界遺產，更在2012年獲選為新世界七大奇景之一，也是目前世界上可行駛舟船的最長地底河流。石灰岩峭壁、奇形怪狀的鐘乳石、蝙蝠生態等，都是大自然的鬼斧神工。

▲菲律賓巴拉望。（圖／品冠旅遊提供）

▲新世界七大奇景之一的巴拉望地底河流。

另外，一島一飯店的度假方式是巴拉望的重點之一，這些島嶼擁有遺世的海島美景和原始自然風貌，每個房間都可以直接欣賞到無敵海景，不論是什麼都不做躺在沙灘放空、或是體驗無動力的獨木舟欣賞海上風光、浮潛觀賞海底景觀與魚兒同游，在寧靜美絕的島嶼上忘記你是誰盡情放空就對了。

關鍵字： 菲律賓旅遊 亞洲旅遊 海島旅遊

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