豬年全新打卡點！烏山頭水庫五隻呆萌小豬撲滿、巨大爻杯

▲烏山頭水庫新打卡點小豬撲滿。（圖／西拉雅國家風景區提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

豬年到各地豬寶寶裝置藝術出動，西拉雅國家風景區管理處也特別打造了全新的豬年打卡景點，結合了今年豬年主題，打造各式可愛造型，分別代表財富、健康、功名、愛情及平安的五隻圓滿豬迎春裝置藝術，讓遊客可以在今年過年出門拍照討喜氣。

位於烏山頭水庫風景區的大壩區，以農曆春節生肖豬為主題，打造了迎春造型裝置藝術，結合中國傳統五行元素設計五隻不同顏色的圓滿豬，黃色（金）代表財富、綠色（木）代表健康、藍色（水）代表功名、紅色（火）代表愛情、咖啡色（土）代表平安，並為五隻圓滿豬量身訂做逗趣解說牌面。

▲可愛的小豬撲滿色彩繽紛。



可愛的豬豬以擬人化設計搭配不同顏色，各自取名為金有春、尚青春、巧巧藍、粉愛妳、咖平安，每隻小豬都是撲滿造型，而且可以真的投入錢幣，搭配現場特別設計之大型爻杯，遊客們在投入錢幣後可以擲爻杯，許下新年新願望。投入圓滿豬的錢幣在活動結束後將全數捐出做公益。

▲除了小豬撲滿還有巨大爻杯可以擲。



此外，春節期間初一至初五，烏山頭水庫風景區也特別舉辦「金豬獻瑞烏山頭五福臨門好運到」活動，包含攤位市集、集章抽獎、街頭藝人表演等，增添年節歡喜熱鬧氣氛。

烏山頭水庫風景區

地址： 720台南市官田區嘉南里68-2號