ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

豬年全新打卡點！烏山頭水庫五隻呆萌小豬撲滿、巨大爻杯

ETtoday旅遊雲

▲烏山頭水庫小豬撲滿。（圖／西拉雅國家風景區提供）

▲烏山頭水庫新打卡點小豬撲滿。（圖／西拉雅國家風景區提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

豬年到各地豬寶寶裝置藝術出動，西拉雅國家風景區管理處也特別打造了全新的豬年打卡景點，結合了今年豬年主題，打造各式可愛造型，分別代表財富、健康、功名、愛情及平安的五隻圓滿豬迎春裝置藝術，讓遊客可以在今年過年出門拍照討喜氣。

位於烏山頭水庫風景區的大壩區，以農曆春節生肖豬為主題，打造了迎春造型裝置藝術，結合中國傳統五行元素設計五隻不同顏色的圓滿豬，黃色（金）代表財富、綠色（木）代表健康、藍色（水）代表功名、紅色（火）代表愛情、咖啡色（土）代表平安，並為五隻圓滿豬量身訂做逗趣解說牌面。

▲烏山頭水庫小豬撲滿。（圖／西拉雅國家風景區提供）

▲可愛的小豬撲滿色彩繽紛。

可愛的豬豬以擬人化設計搭配不同顏色，各自取名為金有春、尚青春、巧巧藍、粉愛妳、咖平安，每隻小豬都是撲滿造型，而且可以真的投入錢幣，搭配現場特別設計之大型爻杯，遊客們在投入錢幣後可以擲爻杯，許下新年新願望。投入圓滿豬的錢幣在活動結束後將全數捐出做公益。

▲烏山頭水庫小豬撲滿。（圖／西拉雅國家風景區提供）

▲除了小豬撲滿還有巨大爻杯可以擲。

此外，春節期間初一至初五，烏山頭水庫風景區也特別舉辦「金豬獻瑞烏山頭五福臨門好運到」活動，包含攤位市集、集章抽獎、街頭藝人表演等，增添年節歡喜熱鬧氣氛。

烏山頭水庫風景區
地址： 720台南市官田區嘉南里68-2號

關鍵字：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新竹漂浮地球直徑7公尺還會發光

全台最大向日葵迷宮27日開園

雲林甩尾車場　不當兵也能開戰車！

倒數1天！「豬」隊友免費爽喝1個月

太平雲梯2月5日夜間登橋試營運

新北三重古早味知高飯蹄膀入口即化

全台最好玩飯店有室內賽車、水樂園

北台灣最美海岸線一日遊提案

桃園人憑證到桃園八色烤肉平日8折

台灣第一座室內常溫滑雪場！

熱門行程

最新新聞更多

走進秘密微醺大酒店初體驗

有些「限額」保單未註明　先從旅平險學..

屏東避寒Go！熱博會27區通通免費

巴拉望一島一飯店隱世之旅

樂高迷看過來！藏身巷內的積木餐廳

烏山頭水庫新景點呆萌小豬撲滿

卡通片裡的大型飛行器計畫量產

士林平菁街櫻花搶先綻放已達七、八成

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366