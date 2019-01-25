台北市唯一無邊際泳池眺望療癒山景！台北士林萬麗新飯店開箱

▲台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）擁有無邊際泳池。



記者陳涵茵／台北報導

台北市區竟然藏著一座無邊際泳池！台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）新開幕就隱身在士林官邸旁擁有世外桃源的療癒山景，104間客房標榜每間客房都有浴缸，飯店最大亮點就是能眺望士林官邸花園的頂樓無邊際泳池。

▲台北士林萬麗酒店大廳。

▲茶坊Tealab內可以喝到各式香料茶、台灣茶等15種品項，還可喝杯黑糖珍珠奶茶。

▲酒吧早上10點開始營業。

台北士林萬麗酒店為國際酒店萬豪集團第一家台灣直營飯店，從外觀到內裝全是高規格打造，請來新加坡設計團隊處處都是巧思，從飯店大廳、電梯、走廊到廁所每個角落都是精心規劃，以玫瑰與蝴蝶為意象，打造符合酒店「探索」精神的空間設計，讓賓客宛若置身城市花園。

▲走廊充滿玫瑰與蝴蝶投影。

萬麗酒店距離捷運士林站僅500公尺，旅客想到周遭景點國立故宮博物院、陽明山國家公園和士林夜市都很方便，地理位置絕佳。104間客房每間都有浴缸與超大落地窗，廁所透明牆面讓住客泡澡時能眺望遠方綠意卸下一身疲倦，房內寬敞明亮，最特別的是天花板與牆面還能驚見玫瑰花與蝴蝶的投影，小巧思讓人印象深刻。

▲雙人房型能眺望療癒山景。

▲大理石浴室與純白浴缸。

▲透明玻璃能邊泡澡邊眺望大片綠意。

▲房內備品。

▲天花板上也有玫瑰投影。

▲玫瑰花投影牆面上。



整間飯店最大亮點為頂樓的無邊際泳池，空中花園內有鳥籠吊椅與小花檯，游泳池水道長達20公尺，能眺望劍潭山與陽明山系風景超療癒，城市中的無邊際泳池讓遊客盡情放空。

▲無邊際泳池能眺望療癒山景。

＊台北士林萬麗酒店

地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

電話： 02 8861 2389