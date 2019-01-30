熱血衝一波！谷關梨山一日遊　看得到全臺最高宮殿旅館

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▲谷關、梨山一日遊。（影／Papa女王提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

自921大地震後中橫公路便封路，而在去年十一月中旬正式開通了中橫公車後，中橫便道的開放讓台中來往梨山更直接、方便，部落客Papa女王就在《旅遊超爽的》分享透過定點定行的豐原客運，可以來個谷關、梨山一日遊，還能看到臺灣最高的宮殿旅館。

▲谷關站。（圖／Papa女王提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

▲中橫便道管制站。

想要透過中橫便道前往梨山的民眾，需要先抵達谷關站搭乘中橫公車865，民眾可以選擇開車或是搭乘公車前往，中橫公車一天來回有六班車，因為搭乘位子有限，建議在安排行程之前，可以事先上網預約，避免現場排隊等不到位，而提醒民眾目前只有梨山通行證的人才能進中橫便道，其他則是只能以中橫公車作為唯一的代步工具，從谷關到梨山的路程時間大約是一個半小時至兩個小時之間。

▲全國最高水壩「德基水庫」，與藍天白雲相配彷彿置身國外。

▲櫻花季快到了，到梨山也能賞櫻。

沿途可以欣賞大自然鬼斧神工的景色以及美麗的青山、德基水庫的景致，靜謐氣息讓人忍不住讚嘆！下車後有機會看到櫻花之外，更不能錯過的便是臺灣最高的宮殿旅館，一日遊雖然不會入住但是可以進去參觀，早年蔣公巡視臺灣時所居住以及接待外賓的主要會館，充滿濃濃中國風，也成了梨山獨特的地標。

▲下車不遠處便能看到梨山賓館。

▲以鮮豔大紅做為建築外牆配色，十分氣派。

除了搭乘中橫公車865前往梨山外，到了梨山之後民眾可選擇搭乘中橫公車866前往武陵農場及福壽山農場，班次一樣不多，因此安排行程時要注意公車開車的時間，以避免搭不上車子。

▲因為梨山海拔高度較高，建議上山時隨身多帶衣物備著。

豐原客運 谷關站

地址：424台中市和平區