ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

熱血衝一波！谷關梨山一日遊　看得到全臺最高宮殿旅館

點評：想去><
ETtoday旅遊雲



▲谷關、梨山一日遊。（影／Papa女王提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

自921大地震後中橫公路便封路，而在去年十一月中旬正式開通了中橫公車後，中橫便道的開放讓台中來往梨山更直接、方便，部落客Papa女王就在《旅遊超爽的》分享透過定點定行的豐原客運，可以來個谷關、梨山一日遊，還能看到臺灣最高的宮殿旅館。

▲谷關、梨山一日遊。（圖／Papa女王提供。）

▲谷關站。（圖／Papa女王提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

▲谷關、梨山一日遊。（圖／Papa女王提供。）

▲中橫便道管制站。

想要透過中橫便道前往梨山的民眾，需要先抵達谷關站搭乘中橫公車865，民眾可以選擇開車或是搭乘公車前往，中橫公車一天來回有六班車，因為搭乘位子有限，建議在安排行程之前，可以事先上網預約，避免現場排隊等不到位，而提醒民眾目前只有梨山通行證的人才能進中橫便道，其他則是只能以中橫公車作為唯一的代步工具，從谷關到梨山的路程時間大約是一個半小時至兩個小時之間。

▲谷關、梨山一日遊。（圖／Papa女王提供。）

▲全國最高水壩「德基水庫」，與藍天白雲相配彷彿置身國外。

▲谷關、梨山一日遊。（圖／Papa女王提供。）

▲櫻花季快到了，到梨山也能賞櫻。

沿途可以欣賞大自然鬼斧神工的景色以及美麗的青山、德基水庫的景致，靜謐氣息讓人忍不住讚嘆！下車後有機會看到櫻花之外，更不能錯過的便是臺灣最高的宮殿旅館，一日遊雖然不會入住但是可以進去參觀，早年蔣公巡視臺灣時所居住以及接待外賓的主要會館，充滿濃濃中國風，也成了梨山獨特的地標。

▲谷關、梨山一日遊。（圖／Papa女王提供。）

▲下車不遠處便能看到梨山賓館。

▲谷關、梨山一日遊。（圖／Papa女王提供。）

▲以鮮豔大紅做為建築外牆配色，十分氣派。

除了搭乘中橫公車865前往梨山外，到了梨山之後民眾可選擇搭乘中橫公車866前往武陵農場及福壽山農場，班次一樣不多，因此安排行程時要注意公車開車的時間，以避免搭不上車子。

▲谷關、梨山一日遊。（圖／Papa女王提供。）

▲因為梨山海拔高度較高，建議上山時隨身多帶衣物備著。

豐原客運　谷關站
地址：424台中市和平區

關鍵字： 一日遊旅遊 台中旅遊 谷關 梨山 梨山賓館 德基水庫 青山水庫 武陵農場 福壽山農場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

長腿妹穿越馬路遭撞倒在地！ 起身「華麗一甩」竟先顧髮型

推薦閱讀

IG爆紅彩虹山在這！奇幻印加帝國　揭開秘魯神秘面紗

讓人窒息的神秘祕魯彩虹山！冰雪融化才得一窺

難以接近的祕魯「彩虹山」！想目睹美景必須先征服高山

天空之城「馬丘比丘」　沿鐵道步行上山探訪神秘印加帝國

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019日本出入境托運行李限制懶人包

太夯了！在地人才知道的「啞巴餅」

走春必去的宜蘭5條經典玩樂路線

一個人到君品吃14道牛排餐享半價

全台8間必拜財神廟懶人包

超美拍！新北「公佈1日遊走春景點」

貝里尼中和環球店1/30正式開幕

7公尺巨大地球重返新竹

2019日本環球影城必買3款爆米花桶

全台第一家餐廳內就可搭小火車

熱門行程

最新新聞更多

台北旅宿咖啡館　喝咖啡還能洗衣服

熱血衝一波！谷關梨山一日遊

貝里尼中和環球店1/30正式開幕

日本海關收緊出入境行李限制

台中第三座！北區中正公園滑板場啟用

甩尾車賽車主題餐搬到南港

2019日本環球影城必買3款爆米花桶

太夯了！在地人才知道的「啞巴餅」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366