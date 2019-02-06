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過年去哪兒？新竹6個親子出遊、情侶約會好去處

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▲▼新竹尖石薰衣草森林。（圖／翻攝自薰衣草森林臉書專頁）

▲趁著好天氣到戶外呼吸新鮮空氣。（圖／翻攝自薰衣草森林臉書專頁）

旅遊中心／綜合報導

難得的春節連假，只待在家追劇未免太可惜，不妨趁這機會帶著家人小孩或另一半，到新竹走走春吧！《ETtoday新聞雲》特別推薦3個「歡樂親子遊」和3個「情侶約會」好去處，好天氣可以到戶外賞花、溜滑梯或看夕陽和夜景，想省錢也有免費的景點可以玩耍一整天，新年絕對不無聊！

▲小熊博物館。（圖／擷取自《澤澤稱奇．旅遊百寶袋》授權影片。）

▲▼亞洲最大泰迪熊博物館。（圖／擷取自《澤澤稱奇．旅遊百寶袋》授權影片。）

▲新竹小熊博物館。（圖／取自《小熊博物館》臉書專頁。）

帶孩子也能趴趴走！一家歡樂親子遊

小熊博物館

亞洲最大的泰迪熊博物館就在台灣！位於新竹關西鎮擁有多達3千隻世界各國小熊珍藏，佔地1380坪，共有3層樓，展區分為台灣黑熊、世界各國小熊村、小熊合唱團、Antique Bear骨董老熊區等不同展區域，其中還融入台灣特色打造客家土樓場景，另外，遊客來到這不僅可以看泰迪熊還可以自己動手做，手作教室套票可以自己製作世界上獨一無二的泰迪娃娃。

地址：新竹縣關西鎮中山東路9號
營業時間：周二至周日 09:00-17:30（售票至16：30）＊每周一休館

▲新竹香山溼地賞蟹步道,青青草原溜滑梯。（圖／新竹市政府提供）

▲青青草原溜滑梯。（圖／新竹市政府提供）

青青草原

原本僅能踏青、野餐的青青草原，近來增加了幾項新的遊樂設施，大人小孩都可以玩，不只有北台灣最長的彩色磨石子溜滑梯溜滑梯，還有觀景遊戲平台以及探險樹屋，讓孩子除了在草地盡情奔跑，更多了如在室外冒險的趣味關卡，十分適合帶孩子「放電」。

地址：新竹市香山區中華路五段331巷101之1號
開放時間：每日08:00 -18:00

香山親子館。（圖／新竹市政府提供）

▲▼香山親子館是免費親子好去處。（圖／新竹市政府提供）

香山親子館。（圖／新竹市政府提供）

香山區親子館

香山區親子館位在香山行政大樓內，外觀是特別的玻璃金字塔式建築，室內面積共計1,232平方公尺、約372.68坪，挑高建築讓溫暖的陽光灑落，營造樹屋特色。館內每個空間的設計規劃皆考量兒童不同年齡層發展階段，有紙捲迷宮、滑步車道和積木建構區等，共融的設施設備及教育玩具，讓大小孩子都能盡情玩耍。

地址：新竹市香山區育德街188號
開放時間：每週二至週日上午9:30至17:30

薰衣草森林（圖／翻攝自薰衣草森林粉絲專頁）

▲2月是薰衣草森林花季。（圖／翻攝自薰衣草森林粉絲專頁）

牽手賞花為戀情加溫！情侶約會超浪漫

薰衣草森林

冬天不只是梅花和櫻花的季節，那淡雅芬芳、帶著魔幻紫色的薰衣草也到了開得最茂盛的時候。在2018年5月重新開幕的薰衣草森林新竹尖石店，現在正迎來薰衣草最美花季，可以趁此時到尖石賞花、和戀人到合興車站約會、內灣老街吃小吃，規劃一趟浪漫的尖石一日遊。

地址：新竹縣尖石鄉129號
營業時間：週一至週五 10:30-18:30、週六、日 10:00-18:30

▲新竹香山溼地賞蟹步道,青青草原溜滑梯。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹香山溼地賞蟹步道。（圖／新竹市政府提供）

香山溼地生態園區

想要營造浪漫氛圍不一定要花錢，和另一半相依偎著賞夕陽也能為感情加溫！香山溼地賞蟹步道是北台灣珍貴的濕地生態景點，除了可在沙地上觀察數以百計的螃蟹和彈塗魚，每當太陽西下時，沒有建築物遮蔽的美麗夕陽和晚霞讓人著迷。

地點：香山區中華路五段320巷55-1號

▲新竹縣湖口鄉夏季三角景觀餐廳。（圖／Mimi韓提供）

▲▼景觀餐廳坐享浪漫夜景。（圖／Mimi韓提供）

▲新竹縣湖口鄉夏季三角景觀餐廳。（圖／Mimi韓提供）

夏季三角咖啡廳

夏季三角景觀咖啡廳位在新竹湖口，也是該地區繼山丘上景觀咖啡館後的第二間景觀咖啡廳。佔地3000坪的夏季三角除了有兩層樓的室內用餐區外，能夠瞭望周邊高處景色的戶外空間更是受歡迎。此外，咖啡廳園內還有大片的綠色草皮和浪漫裝置藝術，超適合情侶來拍照打卡看夜景。

地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷
營業時間：週一至週五 15:00-00:00 週六及週日 11:30-00:00

關鍵字： 新竹旅遊 春節旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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