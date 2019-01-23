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幫你表白對情人的愛　老乾杯推出情人節限定「愛心菲力」

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▲老乾杯於2月14日至2月17日推出情人節限定餐點「A5級日本和牛 愛心菲力」。（圖／乾杯集團提供)
▲老乾杯於2月14日至2月17日推出情人節限定餐點「A5級日本和牛 愛心菲力」。（圖／乾杯集團提供)

記者黃士原／台北報導

過完農曆春節之後就是西洋情人節，乾杯集團在推出年節限定餐點的同時，也推出情人節限定餐點，其中老乾杯於2月14日至2月17日推出情人節限定餐點「A5級日本和牛 愛心菲力」，，由職人客製為愛心造型，象徵對情人的柔情與疼愛來幫，情人節告白就靠它了。

老乾杯於2月14日至2月17日推出情人節限定餐點「A5級日本和牛 愛心菲力」，售價2,300元/100g。另外，熱銷的「和牛拼盤」與「伊比利豬拼盤」也於活動三日限定開賣，更特別選用乾杯集團獨家代理的滿壽泉吟釀酒，製作出充滿甜蜜、帶著濃郁酒香的「滿壽泉馬卡龍」，全台只在老乾杯吃得到，凡點拼盤即贈送一組，只送不賣。

▲老乾杯豪氣選用三大奢華肉品、推出年節限定「豪華相撲鍋」。(圖／乾杯集團提供)
▲老乾杯豪氣選用三大奢華肉品、推出年節限定「豪華相撲鍋」。(圖／乾杯集團提供)

另外，為迎接喜氣豬年，老乾杯於2月2日至2月10日推出年節限定「相撲鍋」售價1,799元，適合3~4人享用，豪氣選用三大奢華肉品做為主食，包括入口即化的「西班牙Bellota伊比利豬」、肉味十足兼有彈性的「澳洲和牛後腿肉」，及每一頭牛僅有兩塊的「A5級日本宮崎和牛 肋眼心」。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 美食快訊 老乾杯 愛心菲力

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