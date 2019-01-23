夜晚漫步太平雲梯眺望無敵夜景！2月5日夜間登橋試營運

▲太平雲梯夜間登橋2月5日試營運。（圖／取自《太平雲梯》官方臉書專頁。）



記者陳涵茵／綜合報導

位於嘉義梅山的「太平雲梯」號稱全國單跨最長的景觀吊橋，總長281公尺，海拔高度約1000公尺，因海拔高天氣變化萬千，雲霧繚繞時走在橋上就像置身仙境中，不僅白天能欣賞仙氣美景夜晚還有點燈秀，現在還可直接走上橋眺望無敵夜景，夜間登橋活動即將在2月5日春節正式試營運。

▲全國單跨最長的景觀吊橋。（圖／記者陳涵茵攝）



太平雲梯橋體光雕裝置共設置了近千個LED七彩燈條，在去年10月正式點燈，不過為顧及光害會干擾動物棲息環境，每天有限制開燈時數，原點燈時間為每日7點至9點各整點開啟15分鐘，因考量冬季日落時間較早，冬季將燈光開啟時間提早調整為6點至8點間。

▲白天夜晚都能登橋欣賞美景。（圖／記者陳涵茵攝）



另外，除了橋上燈光秀，從2月起可以走上橋眺望夜景，夜間登橋活動即將從2月5日至9日正式試營運，於當日晚間6點開放現場售票，夜間登橋的期間，將更改點燈時間為兩個小時，讓遊客能夠在橋面上盡請享受燈光與夜景，星光票價100元，不過夜間並無提供接駁車服務，也提醒遊客且因夜間僅有部分路燈照明，觀賞務必注意自身安全。

官方表示，遊客購票入場後雖並不限定停留時間，但工作人員會準時在晚間8點清場，因此希望民眾最晚於7點半前完成購票，才能夠慢慢享受美景，休園後民眾仍可在廣場享受最後15分鐘燈光秀。

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

＊夜間燈橋試營運

日期：2月5～9日

時間：18：00至20：00

時間：