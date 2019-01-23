馬來西亞神秘島朝聖天空之鏡、粉紅海豚　走進水藍色顛倒世界

▲馬來西亞雪蘭莪天空之鏡。（圖／馬來西亞觀光局提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

天空之鏡，是一生必訪的天然美景，除了世界上最有名的玻利維亞烏尤尼鹽湖，亞洲也有水藍色顛倒世界的夢幻場景，像是馬來西亞的「秘密島」不僅名字神秘，若想看到天空之鏡（Sky Mirror）景觀，一個月也僅有2次的朝聖機會。

距離雪蘭莪州瓜拉雪蘭莪的Jeram漁村海岸線附近1.74海里，有座沙沙蘭海灘（Sasaran Beach），大多數時間這座沙灘是藏在海底下的，每個月僅有兩次會浮出海面，即農曆初一新月及農曆十五滿月期間，海水退潮時會從海中央浮現出淺沙灘，遊客也只有這時才能進入，又被當地人稱為「秘密島」。

▲一個月僅會浮出水面兩次的神秘島。（圖／馬來西亞觀光局提供）

這片淺水水域有將近100個足球場那麼大，從吉隆坡市中心乘車約1小時15分到達Jeram漁村後，再坐30分鐘的小船即可抵達沙沙蘭天空之鏡，遊客們可以光著腳拍出各種鏡面反射美照，參觀天空之鏡最適合時間為早上7點到下午2點，還有機會見到粉紅色海豚本尊。

不少旅行業者也有推出沙沙蘭天空之鏡的行程，大約會安排45到60分鐘的時間讓遊客拍得盡興，但沙沙蘭天空之鏡易受潮汐、波浪和天氣的影響，並非想看就看得到也增添更多神秘感，另外，沙洲上有時也會見到海洋生物蹤跡，像是海蛤、濱蟹、海螺等。

天空之鏡

地址： 15, 3, Jalan Yu 1, Taman Yu, 45800 Jeram, Selangor, 馬來西亞